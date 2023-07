Giovanni Corrado: “Esteves potrebbe tornare, sul mercato dovremo attendere le valutazioni del mister”

Scritto da admin• 12:10 pm• Pisa SC

PISA – Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister Alberto Aquilani ha parlato il Direttore Generale Giovanni Corrado.

di Giovanni Manenti

BOLETTINO INFORTUNI. “Sono consapevole che nella scorsa stagione abbiamo mancato nella comunicazione per quanto riguarda gli infortuni. Da quest’anno sarà stilato un bollettino medico settimanale così da non creare false notizie, mentre per quanto riguarda gli obiettivi, dopo la finale del 2022 dissi che il Pisa aveva raggiunto uno status ottimale per la categoria, mentre l’andamento del campionato scorso, non è stato sicuramente soddisfacente ed anche per questo vogliamo ripartire assieme ad un allenatore ambizioso come Aquilani, che ha sottoscritto un contratto biennale dandogli il tempo per plasmare la squadra“.

SUL NUOVO DS. “Spero di trovare in questi giorni una figura che condivida il nostro progetto come Direttore Sportivo“.

SUL MERCATO. “Per le operazioni di mercato dovremo prima attendere le valutazioni del mister, per poi intervenire, pur essendo già presenti per alcuni ruoli come anticipato da lui stesso, mentre per eventuali cessioni occorreranno valutare sia eventuali richieste che le motivazioni dei singoli giocatori“.

SU ESTEVES. “Le trattative per il ritorno di Esteves in maglia nerazzurra sono reali, potrebbe tornare piace molto anche al mister, però non siamo ancora alla chiusura“.

Last modified: Luglio 10, 2023