Giuseppe Corrado: “Kolarov si è preso una settimana per riflettere poi ha deciso di non continuare”

Scritto da admin• 12:41 pm• Pisa SC

PISA – La presentazione del nuovo tecnico nerazzurro Alberto Aquilani è stata preceduta dalle parole del Dg Giovanni Corrado e quelle del padre Giuseppe che hanno parlato circa le dimissioni di Alexander Kolarov, ufficializzate poco prima con un comunicato societario prima che la conferenza avesse inizio.

di Giovanni Manenti

GIUSEPPE CORRADO SU KOLAROV. “Kolarov aveva dimostrato di aver apprezzato il nostro progetto, salvo che qualche giorno fa aveva manifestato le sue perplessità rispetto alla sua predisposizione a svolgere un lavoro diverso a come lo aveva preventivato, così da prendersi una settimana per riflettere, da cui è emersa la sua decisione a non ricoprire l’incarico, così da non formalizzare l’accordo con la nostra società – afferma Giuseppe Corrado – mi limito a considerare che avevamo fatto una scelta societaria in relazione alla crescita del nostro brand, da percorrere insieme, in quanto Kolarov è all’esordio nel ruolo di Direttore Sportivo, per il quale ritenevamo avesse le dovute caratteristiche stante un’organizzazione del Pisa ormai consolidata“.

Last modified: Luglio 10, 2023