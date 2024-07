Gianni Giannini sbarca a Eliopoli da Zanobini BOMA

Scritto da admin• 1:06 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Il comico di origine fiorentina Gianni Giannini arriva sulla piazza Antonio Madonna a Calambrone nell’ambito della rassegna Eliopoli Summer organizzato da

Mercoledì 24 luglio l’artista conosciuto al grande pubblico che ha iniziato come musicista la sua carriera suonando chitarra e batteria nel gruppo “I magnifici sette” per poi progressivamente dedicarsi sempre di più alla comicità e all’intrattenimento.

Ha partecipato a vari programmi TV come Domenica In di Pippo Baudo e fiction come Carabinieri. A Eliopoli Summer Zanobini BOMA Gianni Giannini propone il suo “On set”.

Possibile prenotare al numero 335 5613002 la cena spettacolo

Last modified: Luglio 22, 2024