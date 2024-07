Al via a Vecchiano “Sogni sotto le stelle” due settimane di cinema all’aperto

Scritto da admin• 12:56 pm• Vecchiano, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – “Sogni sotto le stelle”, al via questa sera lunedì 22 luglio presso il Giardino della Torre Civica a Vecchiano due settimane di Cinema all’aperto.

La manifestazione è organizzata grazie al contributo della Fondazione Pisa a cura di Alfea Cinematografica e in collaborazione con il Cinema Arsenale. La prima settimana dal 22 al 26 luglio è dedicato a bambini e bambine con la proiezione de Gli Aristogatti, Coco, La Carica dei 101 e Ratatouille. La seconda settimana invece è dedicata ai grandi classici come Ticket To Paradise, Alla Luce del Sole, Grazie Ragazzi, Pride e I Migliori Giorni. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

