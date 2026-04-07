Vela. 151 Winter Series – Trofeo Cetilar. A Punta Ala il gran finale della terza edizione

“Sur” e “Mabelle” i due protagonisti nelle classifiche
PISA – La terza edizione delle 151 Winter Series-Trofeo Cetilar si è conclusa nelle acque di Punta Ala. Dopo le quattro giornate disputate a Livorno per la manche invernale, la flotta si è trasferita a Punta Ala per la seconda manche con cinque giornate complessive.
Le 151 Winter Series-Trofeo Cetilar sono organizzate dallo Yacht Club Punta Ala insieme allo Yacht Club Livorno e allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, in collaborazione con la Marina di Punta e il Cantiere Navale di Punta Ala, un’occasione per vivere la 151 anche d’inverno.
L’ultima giornata di regate è stata caratterizzata da un vento da sud inizialmente sui 6 nodi gradualmente aumentato fino a 10. Nella classe ORC protagonista RocketNikka (Ycrmp), il nuovo Wallyrocket 51 di Roberto Lacorte con due primi posti. In Gran Crociera prima prova ad Arricciaspiccia (Ycl) e seconda a Mabelle II (Yc Punta Ala). Nell’unica prova delle imbarcazioni a Rating FIV affermazione per Nigno.
Subito dopo la fine delle prove si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Segretario Generale dello Yacht Club Punta Ala Emanuele Sacripanti, del Presidente dello YCPA Alessandro Ancarani, di Roberto Lacorte, Presidente YCRMP e Giovanni Lombardi, Direttore Sportivo YCL.
Queste le classifiche finali:
Classifica Generale Finale delle Winter Series 2026
ORC
- Sur, First 36.7 di Enrico Dho (C.V. Antignano).
- Lucifero, Farr 52 di Giovanni Lombardi/Giordano Cardini (Y.C. Livorno)
- Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala)
Gran Crociera
- Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala)
- Arriciaspiccia, First 35 di Andrea Granchi (Y.C. Livorno)
- Polaris II, Comet 41S di Mario Poli (Y.C. Punta Ala)
Classifica II manche a Punta Ala
ORC
- Sur, First 36.7 di Enrico Dho (C.V. Antignano).
- Birba, Italia Yacht 9.98 F di Francesco Marcaccini (Y.C. Punta Ala)
- Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala)
Gran Crociera
- Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala)
- Arriciaspiccia, First 35 di Andrea Granchi (Y.C. Livorno)
- Polaris II, Comet 41S di Mario Poli (Y.C. Punta Ala)
Rating Fiv
- Tatu, Elan 40 di Alessandro Benucci (Y.C. Livorno)
- Jeunesse, Dufour 412 di Fabrizio Cristiani (Y.C. Punta Ala)