Vela. 151 Winter Series – Trofeo Cetilar. A Punta Ala il gran finale della terza edizione

Written by Redazione• 10:44 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

“Sur” e “Mabelle” i due protagonisti nelle classifiche

PISA – La terza edizione delle 151 Winter Series-Trofeo Cetilar si è conclusa nelle acque di Punta Ala. Dopo le quattro giornate disputate a Livorno per la manche invernale, la flotta si è trasferita a Punta Ala per la seconda manche con cinque giornate complessive.



Le 151 Winter Series-Trofeo Cetilar sono organizzate dallo Yacht Club Punta Ala insieme allo Yacht Club Livorno e allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, in collaborazione con la Marina di Punta e il Cantiere Navale di Punta Ala, un’occasione per vivere la 151 anche d’inverno.

L’ultima giornata di regate è stata caratterizzata da un vento da sud inizialmente sui 6 nodi gradualmente aumentato fino a 10. Nella classe ORC protagonista RocketNikka (Ycrmp), il nuovo Wallyrocket 51 di Roberto Lacorte con due primi posti. In Gran Crociera prima prova ad Arricciaspiccia (Ycl) e seconda a Mabelle II (Yc Punta Ala). Nell’unica prova delle imbarcazioni a Rating FIV affermazione per Nigno.

Subito dopo la fine delle prove si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Segretario Generale dello Yacht Club Punta Ala Emanuele Sacripanti, del Presidente dello YCPA Alessandro Ancarani, di Roberto Lacorte, Presidente YCRMP e Giovanni Lombardi, Direttore Sportivo YCL.

Queste le classifiche finali:

Classifica Generale Finale delle Winter Series 2026

ORC

Sur, First 36.7 di Enrico Dho (C.V. Antignano). Lucifero, Farr 52 di Giovanni Lombardi/Giordano Cardini (Y.C. Livorno) Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala)

Gran Crociera Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala) Arriciaspiccia, First 35 di Andrea Granchi (Y.C. Livorno) Polaris II, Comet 41S di Mario Poli (Y.C. Punta Ala)

Classifica II manche a Punta Ala

ORC Sur, First 36.7 di Enrico Dho (C.V. Antignano). Birba, Italia Yacht 9.98 F di Francesco Marcaccini (Y.C. Punta Ala) Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala)

Gran Crociera Mabelle II, Grand Soleil 47 di Gianfranco Manes (Y.C. Punta Ala) Arriciaspiccia, First 35 di Andrea Granchi (Y.C. Livorno) Polaris II, Comet 41S di Mario Poli (Y.C. Punta Ala)

Rating Fiv Tatu, Elan 40 di Alessandro Benucci (Y.C. Livorno) Jeunesse, Dufour 412 di Fabrizio Cristiani (Y.C. Punta Ala)

Last modified: Aprile 7, 2026