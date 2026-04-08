San Giuliano Terme, incontro sul lipedema: informazione e supporto per le donne

Written by Redazione• 11:04 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME- Parlare di lipedema significa affrontare temi legati alla salute, all’ascolto e alla consapevolezza, con particolare attenzione al benessere e alla dignità delle donne. Con questo obiettivo nasce l’incontro in programma nei prossimi giorni presso lo studio fisioterapico della dottoressa Francesca Ferrara, a San Giuliano Terme.

L’iniziativa è promossa da un gruppo di professioniste e volontarie impegnate a diffondere una maggiore conoscenza del lipedema, una patologia cronica ancora poco riconosciuta e spesso confusa con cellulite, sovrappeso o ritenzione idrica.

Tra le promotrici anche Fabiola Battaglia, volontaria della LIO Lipedema Onlus e paziente, attiva da tempo nella sensibilizzazione sul tema, in particolare in Toscana, dove la formazione specifica su questa condizione è ancora limitata.

«Molte donne convivono per anni con dolore, gonfiore e senso di pesantezza senza ottenere una diagnosi corretta o un adeguato supporto – spiega –. Spesso il problema viene ridotto a una questione estetica, ma il lipedema è una patologia reale che richiede attenzione e competenza».

L’incontro nasce proprio per offrire uno spazio di informazione e confronto, aiutando le partecipanti a riconoscere i segnali da non sottovalutare e a comprendere meglio il proprio corpo.

All’evento prenderà parte un team multidisciplinare tutto al femminile, che affronterà i diversi aspetti della patologia: dalla conoscenza clinica ai percorsi di supporto, fino all’importanza di una corretta presa in carico.

L’appuntamento vuole essere non solo un momento informativo, ma anche un’occasione concreta per dare voce a tante donne che spesso si sentono sole o inascoltate.

In un contesto in cui la conoscenza del lipedema resta ancora limitata, soprattutto a livello locale, iniziative di questo tipo rappresentano un passo importante verso una maggiore consapevolezza e una cultura della salute più inclusiva.

Per informazioni e prenotazioni: 339 7772548.

Last modified: Aprile 8, 2026