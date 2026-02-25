Fosso del Fiumaccio: riprendono i lavori di consolidamento degli argini in Via Turati, lato Aurelia

Written by admin• 4:13 pm• San Giuliano Terme, Attualità

METATO – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’inizio del terzo lotto di lavori in via Turati, l’arteria che collega Arena Metato con l’Aurelia interessata circa un anno fa dal parziale cedimento di un attraversamento sul Fosso del Fiumaccio, il corso d’acqua che costeggia ampi tratti della strada.

Uomini e mezzi della “Parri Costruzioni”, l’azienda di Terricciola che si è aggiudicata l’intervento, entreranno in azione lunedì mattina (2 marzo 2026) per l’inizio della terza fase delle lavorazioni: previsto il consolidamento degli argini del fosso che corre lungo via Turati nel tratto iniziale lato Aurelia, mediante il posizionamento di cosiddetti “materassini”, le reti metalliche contenenti pietre e altri inerti utilizzate per potenziare le sponde dei corsi d’acqua. A seguire il collocamento di circa 350 metri metri di guardrail nello stesso tratto stradale e la successiva riasfaltatura.

L’intervento, che renderà necessaria la chiusura della strada per la durata dei lavori, segue quelli effettuati nei mesi scorsi, ossia la ricostruzione completa dell’attraversamento del Fosso del Fiumaccio che aveva ceduto e il rafforzamento dell’arginatura interessata dallo stesso cedimento mediante la costruzione di una scogliera in massi naturali.

“Dopo una pausa di alcuni, mesi dovuta la periodo invernale e al maltempo, riparte un cantiere molto importante per il nostro territorio e, in particolare per la viabilità da e per Arena Metato, che ha lavori conclusi, migliorerà stabilità e sicurezza stradale di via Turati – spiega l’assessora comunale ai lavori pubblici Fabiana Coli -: complessivamente si tratta di un intervento del valore di circa 600mila euro a cui, successivamente, seguirà l’asfaltatura di tutta la strada”.

