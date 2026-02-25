Lutto nello sport pisano: ci ha lasciato Stefano Vanni

Written by admin• 5:26 pm• Pisa, Attualità

PISA – Ci ha lasciato all’età di 76 anni Stefano Vanni, storico presidente della Pisascherma che per dieci lunghi anni ha guidato il sodalizio sportivo pisano. La sua perdita lascia un vuoto profondo nel mondo della scherma pisana e in tutta la comunità sportiva della nostra città.

di Antonio Tognoli

Per anni alla guida della società, Vanni ha rappresentato molto più di un dirigente: è stato un punto di riferimento umano e sportivo per generazioni di atleti, tecnici e famiglie. Con passione, competenza e uno straordinario spirito di servizio, ha contribuito in modo determinante alla crescita e al prestigio di Pisascherma, trasformando il club in una realtà solida e rispettata a livello nazionale.

Sotto la sua presidenza, la società ha vissuto stagioni importanti, distinguendosi non solo per i risultati agonistici ma anche per l’attenzione alla formazione dei giovani. Stefano Vanni credeva profondamente nel valore educativo dello sport: la scherma, per lui, era disciplina, rispetto, sacrificio, ma anche amicizia e condivisione.

Chi lo ha conosciuto ricorda la sua presenza costante in palestra, il sorriso incoraggiante a bordo pedana, la parola giusta nei momenti difficili. Era capace di coniugare rigore e umanità, determinazione e sensibilità, sempre con l’obiettivo di far crescere non solo gli atleti, ma le persone.

La sua eredità non si misura soltanto nei trofei conquistati, ma soprattutto nei valori trasmessi e nel senso di appartenenza che ha saputo costruire attorno a Pisascherma. Oggi la società perde una guida, ma conserva un patrimonio fatto di passione, dedizione e amore per la scherma che continuerà a vivere nel lavoro quotidiano di chi ne raccoglie il testimone.

Un ricordo di Stefano Vanni si terrà nella giornata di giovedì 26 febbraio alle ore 15 presso le cappelline della Misericordia di Pisa di Via Pietrasantina.

La Federazione Italiana Scherma esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Vanni: “Una persona innamorata del nostro sport e papà del CT del fioretto azzurro Simone e della maestra Elisa Vanni. All’intera famiglia Vanni va l’abbraccio più affettuoso del Presidente federale Luigi Mazzone, del Consiglio, degli Uffici della FIS e di tutti gli amici della scherma italiana“.

Il Sindaco di Pisa Michele Conti e l’Amministrazione Comunale esprimono il cordoglio per la scomparsa di Stefano Vanni, porgendo le più sentite condoglianze alla moglie Mina, ai figli Simone ed Elisa, unitamente agli amici e a tutte le persone che lo hanno conosciuto. “Ricorderemo sempre Stefano – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – come un esempio importante di passione e attaccamento al mondo della scherma pisana, tra i fondatori dell’U.s. Pisascherma, associazione che ha formato generazioni di sportivi e ottenuto molti successi portando nella nostra città ori olimpici e mondiali“.

Alla famiglia di Stefano Vanni, alla moglie Mina, ai figli Simone ed Elisa e agli amici e a tutta la comunità di Pisascherma va l’abbraccio commosso della redazione diPisanews, per la sua umanità. Il suo ricordo resterà inciso nella storia dello sport pisano. Ciao Stefano, ci mancherai!

