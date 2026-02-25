Written by Febbraio 25, 2026 4:03 pm Pisa, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

Fondazione Io Sto con Chiara/Torneo di burraco a scopo benefico: il ricavato per l’acquisto di apparecchiature di refertazione della neurofisiologia pediatrica dell’Aoup

PISA – Domenica 15 marzo la Fondazione Io Sto con Chiara organizza un Torneo di burraco solidale. “Gioca con noi e dona benessere“, questo il titolo dell’evento benefico che prevede, con il ricavato, di contribuire all’acquisto di una stazione di refertazione e rilettura delle elettroencefalografie che si effettuano in Pediatria all’Ospedale Santa Chiara, negli ambulatori di Neurologia pediatrica e di Neurofisiologia pediatrica (circa 2000 prestazioni l’anno e diverse decine di videomonitoraggi elettroencefalografici continui).

Il torneo – che si tiene al Miramare Beach & Restaurant” in Viale del Tirreno, 12 a Tirrenia – prenderà il via alle 16.30. Al termine delle partite seguirà la cena. Il costo dell’iscrizione, cena inclusa, è di 30 euro a persona, direttore di gara Amedeo Gargiulo.

Per prenotazioni contattare via whatsapp/sms il direttore di gara al numero: 393.0022804 (per info: fondazioneiostoconchiara@gmail.com).

Febbraio 25, 2026
