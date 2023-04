Forza Italia ha presentato la propria lista al Caffè dei Cavalieri

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Presentata lunedì 17 aprile presso il Caffè dei Cavalieri a Pisa, la Lista dei Candidati di Forza Italia – allargata anche a rappresentanti di UdC, Partito Liberale e Nuovo Psi – a sostegno della candidatura di Michele Conti a Sindaco in vista delle consultazioni elettorali del prossimo 14 e 15 maggio, evento a cui hanno preso parte la Coordinatrice Provinciale di Pisa di Forza Italia, nonché Vice Sindaco Raffaella Bonsangue, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Marco Stella e l’Om. Chiara Tenerini, Coordinatrice Provinciale di Livorno di Forza Italia, oltre allo stesso Sindaco Michele Conti.

dì Giovanni Manenti

Un elenco di 32 persone che vede quale Capolista la ricordata Raffaella Bonsangue e che comprende altresì il Capogruppo Consiliare di Forza Italia Riccardo Buscemi e Maria Punzo, attuale Consigliere Comunale e che vede al suo interno una buona rappresentanza di giovani che hanno deciso di mettersi in gioco per sostenere la causa della coalizione di Centrodestra che vede storicamente Forza Italia come simbolo centrista.

Riguardo a come Forza Italia si presenti a questa tornata elettorale, lo dichiara il Coordinatore Regionale Marco Stella, sottolineando come: “debba porgere un ringraziamento ai 32 candidati che hanno condiviso i nostri valori e che hanno scelto di fornire un contributo a Michele Conti, alla città di Pisa ed a questa straordinaria Comunità politica che si ritrova attorno alla nostra Coordinatrice Provinciale Raffaella Bonsangue che svolge altresì il ruolo di Capolista, ragion per cui siamo qua per chiedere agli elettori altri 5 anni di buon governo di amministrazione di Centrodestra, un periodo necessario per portare avanti le tante cose che erano rimaste per troppo tempo nel cassetto e che, viceversa, grazie a Michele Conti sono state realizzate facendo sì che Pisa abbia cambiato volto”.

“Ecco perché“, prosegue il Coordinatore Regionale, “ai pisani chiediamo altri 5 anni di buon governo, chiedendo di votare Forza Italia e Michele Conti quale Sindaco, così da continuare per un quinquennio a realizzare quei progetti che abbiamo messo in campo per costruire una Pisa più moderna, più vicina ai tanti cittadini oltre che alla Regione ed al governo nazionale di Centrodestra, nonché all’Europa avendo bisogno anche di tanti progetti europei in quanto Pisa è stata in grado sotto l’Amministrazione Conti di attrarre Finanziamenti del PNRR, al pari della Regione Toscana, basti pensare alla riqualificazione non solo delle periferie, ma anche degli alloggi ERP” .

“Riguardo al fatto che la coalizione di Michele Conti vede al suo interno tre liste civiche“, conclude Marco Stella, “mi pone nella condizione di ricordare come proprio Forza Italia sia stata la prima Lista civica del nostro Paese, grazie all’intuizione del Presidente Silvio Berlusconi nel 1993 che fece in modo di aprire la Politica alla società civile, ragion per cui Forza Italia è civica di per sé, tutti noi, pur facendo attività politica da molti anni, continuiamo a svolgere le rispettive professioni, il che consente di comprendere le tante difficoltà in cui versano le famiglie e le Imprese, così che ci rapportiamo in maniera entusiasta alle tre Liste Civiche che compongono la coalizione di Michele Conti, in quanto aprire la politica serve tantissimo, lo stesso Sindaco ha operato la scelta di creare una Lista che porta il proprio nome, così come di avere altre due liste che rappresentano mondi diversi ed i Partiti accanto a sé, il che sta a significare avere un rapporto diretto anche con il Governo ed io sono convinto che questo sostegno gli consentirà di essere confermato alla guida della città“.

Il commento più nello specifico per quanto concerne la composizione della Lista dei candidati lo fornisce l’attuale Vice Sindaco, nonché Capolista, Raffaella Bonsangue, evidenziando come: “rispetto a 5 anni fa, Forza Italia si presenta a queste elezioni avendo allargato il proprio orizzonte politico, un’idea nata dalla volontà di rafforzare e sottolineare una visione centrista che Forza Italia rappresenta con coerenza da oltre 20 anni e quindi l’unione e la condivisione di valori e di idee con il Partito Liberale da una parte e con l’UdC dall’altra, ha fatto sì che ciò si trasformasse in una proposta politica di laboratorio per il futuro ed, avendo riferimento all’attualità, per la sfida più vicina che è quella legata alle prossime elezioni dei 14 e 15 maggio, così da comporre una proposta sicuramente arricchita di cui fa parte anche il nuovo Partito Socialista che ha contribuito offrendo la disponibilità di alcuni candidati e, mi auguro, anche di tanti voti“.

“Una lista“, prosegue Raffaella Bonsangue, “che vede una quasi parità di presenze fra uomini e donne, eterogenea dal punto di vista delle rispettive esperienze di lavoro e professionali, ma che vede soprattutto scendere in campo molti giovani, il che rappresenta uno degli elementi che maggiormente ci conforta, in quanto da molte parti si registra un allontanamento dei giovani dalla politica o comunque un loro disinteresse, mentre il fatto di avere molti candidati giovani, alcuni dei quali giovanissimi, ci consente di ben sperare circa la validità delle nostre proposte e dei valori che condividiamo, senza dimenticare le origini giudaico-cristiane della nostra civiltà, così che se i giovani sono con noi, ciò significa essere sulla strada giusta”.

“In questi 27 giorni che ci separano dalla chiusura della Campagna Elettorale“, conclude la Vice Sindaco, “avremo molte visite in città dei nostri maggiori esponenti, a cominciare da quella di sabato prossimo 22 aprile con la presenza in città del Ministro degli Esteri nonché Vice Premier Antonio Tajani per sostenerci, incoraggiarci e spiegare cosa sta succedendo in Italia ed in Europa in ordine al nostro futuro, che ovviamente si crea dal piccolo territorio per poi allargarsi e diventare di conseguenza un progetto comune, cui faranno seguito le visite del Ministro Bernini, dato che Pisa rappresenta un’eccellenza dal punto di vista universitario e del Senatore Maurizio Gasparri per incontrare il Litorale e le sue rappresentanze, oltre al Sottosegretario Tullio Ferrante per parlare di quelle infrastrutture e quei collegamenti di cui Pisa necessita per una crescita a livello internazionale“.

Lista dei Candidati del Gruppo Forza Italia-Partito Liberale-UdC-Nuovo Partito Socialista:

Raffaella Bonsangue, Riccardo Buscemi, Adolfo Anconetani, Andrea Bandini, Bruno Battini, Andry Bazzell, Roberta Bernardeschi, Angelo Giovanni Bonadio, Filippo Braito, Matteo Chimenti, Patrizia Ciampi, Eleonora Curcio, Jessica Fantauzzi, Carlo Gnesi, Luca Gozzetti, Gianluca Iacopini, Alessandro Iadaresta, Carlo Landi, Elena Mannari, Cristina Montanari, Gian Domenico Giuseppe Nizzi, Lorenzo Paladini, Edy Paparoni, Paola Perani, Fabio Porfirio, Maria Punzo, Michele Quartaroli, Michele Sbrana, Carlo Scarpellini, Maria Grazia Selmi, Raffaella Zanchini di Castiglionchio e Franca Carmela Paola Zito …

Last modified: Aprile 18, 2023