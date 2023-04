Tornano i mercoledì con l’ANFI Pisa

Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Mercoledì 19 alle ore 21.15 presso la sede di Musc Academy Pisa (via Carducci, 62 – La Fontina) tornano i MERCOLEDI CON L’A.N.F.I. Pisa (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Ospite della serata la giovane scrittrice Giulia Perlongo, studentessa dell’ultimo anno presso il Liceo Classico Galilei di Pisa, autrice del romanzo SORAYA – la ragazza che si ribellò al sistema. Coordina Stefano Mecenate titolare della casa editrice dreamBOOK edizioni chee ha pubblicato il libro.

Una storia dedicata ai giovani ma piacevolmente leggibile anche dai “boomer” nella quale le avventurose vicende di una giovane ragazza egiziana costretta a prestarsi al ruolo di spia presso una famiglia americana per salvare la vita del fratello, diventano occasione e pretesto per analizzare valori come l’amicizia, l’amore, la solidarietà, il dolore con l’occhio di una giovane in una società nella quale, spesso, questi valori sono vissuti con superficialità.

Giulia Perongo, alla sua prima esperienza, ha dimostrato di padroneggiare la scrittura sapendo offrire sia un punto di vista oggettivo dei fatti che le visioni soggettive dei vari protagonisti, principali o comprimari, che partecipano alla storia.

I MERCOLEDI CON L’A.N.F.I. , format realizzato in collaborazione con dreamBOOK edizioni, continueranno anche nei prossimi mesi con presentazioni di altri libri e concerti.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti.

