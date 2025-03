Filippo Inzaghi: “La squadra è pronta, non dobbiamo essere timorosi”

Written by admin• 6:07 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida al Picco mister Filippo Inzaghi ha incontrato i giornalisti nella sala stampa “Passaponti” dell’Arena.

di Giovanni Manenti

LA SQUADRA E’ PRONTA. “Sappiamo l’importanza della gara, ma dopo vi saranno altre nove partite, dobbiamo essere felici di potercela giocare e la squadra è pronta ed abbiamo una grande voglia di dimostrare il nostro valore”.



MOREO OUT. “Le dimostrazioni di affetto da parte dei tifosi rappresentano la cosa più bella di questa stagione, una cosa straordinaria e noi dobbiamo essere orgogliosi di questo, purtroppo non ci sarà Moreo che ha un risentimento muscolare ed ho deciso di non rischiarlo onde evitare di perderlo per le partite seguenti, con le alternative costituite da Meister e Morutan per i quali deciderò nelle ultime ore”



CONCENTRIAMOCI SU NOI STESSI. “Più che sull’avversario, io cerco sempre di concentrarci su noi stessi, dobbiamo concentrarci sulle nostre qualità, se abbiamo sei punti in più vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto”



RIPARTIRE DAL SECONDO TEMPO CON IL SASSUOLO. “Abbiamo una grande occasione e non dobbiamo essere intimoriti come forse è successo nel primo tempo a Reggio Emilia, cosa che non deve succedere. Io mi aspetto di vedere il Pisa del secondo tempo con il Sassuolo, che è quello che io conosco e che ha fatto bene sino ad ora”



TORNA TOURE’. “I nostri giovani sono cresciuti in maniera esponenziale e pertanto la decisione non sarà legata all’età ma alle condizioni dei singoli, tra cui Tourè al quale ho dato un turno di riposo avendo speso molto fino ad oggi e contro lo Spezia sarà sicuramente in campo”.



TRAMONI STA BENE. “Io sono certo che in questa rosa potrebbe giocare chiunque ed i miei dubbi sono quelli di sempre per ogni reparto, Tramoni sta benissimo, ha svolto una ottima settimana, mentre il fatto che qualche giocatore abbia reso un pò meno a Reggio Emilia dipende dal fatto che come dico sempre anche i giocatori sono umani”.



TABU’ D’ANGELO. “Per quanto concerne l’aspetto ambientale, so benissimo quale sia la rivalità fra le due squadre e relative tifoserie, ma mi aspetto che al di là degli sfottò che sono normali, il resto si svolga nella più assoluta normalità, come ha detto anche Mister D’Angelo, un tecnico che stimo e che, magari, mi auguro di battere domani, visto che sarebbe la prima volta, ma quest’anno i miei giocatori hanno sfasato tanti tabù e speriamo valga anche per questo”.

Last modified: Marzo 8, 2025