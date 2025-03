Primavera 2. Il Pisa cala il tris contro il Perugia. Tre gol e terzo successo consecutivo per i giovani nerazzurri. Risultati e classifica

Written by Antonio Tognoli• 7:37 pm• Pisa SC

PISA – La Primavera di mister Innocenti trova il suo terzo successo consecutivo dopo quello con Ascoli e Palermo a Peccioli cade anche il Perugia (3-1). Il tecnico nerazzurro ritrova i gol di bomber Ferrari che apre le marcature che sta salendo di condizione dopo il fastidioso infortunio.

Il momentaneo pari dei grifoni con Casagrande non basta. Prima Frosali in chiusura di primo tempo e Tosi a venti minuti dalla fine chiudono la contesa. Con questo successo i giovani nerazzurri agganciano lo Spezia a quota 30 punti e si portano a meno sei dall’ultimo posto utile per accedere ai play-off occupato dal Benevento. Nella prossima sfida la squadra di Innocenti si troverà di fronte la Salernitana.

PISA – PERUGIA 3-1

PISA. Giuliani, Baldacci, Sussi (82′ Battista), Frosali, Sapola, Casarosa, Cenerini (72′ Battistella), Cannarsa, Tosi, Ferrari (82′ Novak), Vivace (72′ Pucci). A disposizione. Rugginetti, Arnesi, Rossi, Bendinelli, Bacciardi, Bettazzi, Giotti, Ribechini. Allenatore Innocenti.

PERUGIA. Yimga, Dottori (82′ Cardoni), Giorgetti, Ambrogi, Brunori, Bussotti, Pirani (72′ Papa), Perugini (68′ Berta), Casagrande (72′ Napolano), Barberini (82′ Calzoni), Lickunas. A disposizione. Bella, Panaro, Belloni, Cardoni, Karafini, Mori, Papa, Rossi, Romano. Allenatore Moll

Arbitro. Gabriele Totaro di Lecce. (Ass. Rastelli-Jorgji)

Reti. 28′ Ferrari, 35′ Casagrande, 44′ Frosali, 68′ Tosi

Note. Ammoniti Frosali, Casarosa, Cenerini, Perugini. Recupero 0′ pt; 3′ st’.

I risultati della ventiduesima giornata

Bari – Salernitana 1-0

Benevento – Spezia 1-1

Palermo – Crotone 5-2

Frosinone – Napoli 3-1

Ternana – Cosenza 2-0

Monopoli – Ascoli 1-4

Pisa – Perugia 3-1

Avellino – Pescara 0-0

LA NUOVA CLASSIFICA

Frosinone 49

Napoli 43

Ascoli 42

Ternana 41

Benevento 36

Palermo 32

PISA 30

Spezia 30

Cosenza 29

Pescara 29

Salernitana 24

Crotone 24

Avellino 23

Perugia 21

Bari 19

Monopoli 17

Last modified: Marzo 9, 2025