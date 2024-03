Scritto da admin• 9:15 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 18,30 in Corso Italia a Pisa per incendio abitazione.



All’arrivo sul posto il personale VVF è entrato in un appartamento destinato ad uffici, nei quali non c’era nessuno, e ha estinto un incendio che ha interessato del materiale cartaceo. Non si segnalano danni strutturali, le cause sono in fase di accertamento.

Last modified: Marzo 19, 2024