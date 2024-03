Scuole Filzi, il Sindaco di Pisa risponde ai bambini: “Il giardino sarà ancora più verde e fuori scuola ci sarà un’intera area pedonalizzata a misura di bambino”

Scritto da admin• 7:56 pm• Pisa, Attualità, Politica, Tutti

PISA – Dopo aver letto la lettera scritta dai bambini della scuola primaria Filzi e aver ascoltato le richieste degli alunni che sono stati ricevuti oggi in palazzo comunale a margine della seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha risposto agli alunni, illustrando il progetto di riqualificazione del loro giardino scolastico e di tutta l’area intorno alla scuola che sarà oggetto dei lavori finanziati dal PNRR.

“I bimbi delle scuole Filzi – ha spiegato il Sindaco – hanno dimostrato una grande senso civico con la lettera che mi hanno spedito. Oggi ho risposto, rassicurandoli. La loro scuola si trova al centro di un quartiere che cambierà completamente volto grazie ai progetti che abbiamo messo in campo. Da un lato la viabilità: la strada che passa proprio davanti alla scuola verrà finalmente pedonalizzata e sarà creata una nuova piazza alberata. Dall’altro lato, dietro la scuola, l’asilo Toniolo sarà demolito e ricostruito completamente ex novo. I 18 posti auto del nuovo parcheggio serviranno per i genitori che non potranno più accedere con l’auto nella strada e, contrariamente a ciò che è stato fatto passare in questi giorni, occuperanno poco più di 1/10 della superficie verde intorno alla scuola. Anzi, il giardino scolastico diventerà ancora più bello e più verde con la piantumazione di 17 nuovi alberi che metteremo a dimora in quell’area nei prossimi giorni. Oltre a questi nel quartiere pianteremo altri 92 alberi. L’intera area intorno alla scuola, che attualmente è un parcheggio per le auto, verrà trasformata: restituiremo ai bambini uno spazio per il gioco libero proprio all’uscita della scuola, dove potersi fermare tutti insieme nel pomeriggio. Daremo vita ad un nuovo luogo d’incontro per famiglie e abitanti del quartiere, che sarà bello, sicuro e a misura di bambino, anche seguendo i suggerimenti che ho ascoltato oggi direttamente dai bambini”.

“La riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina fino a piazza dei Miracoli, al centro del quale si trova la scuola Filzi – ha aggiunto il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -, passerà attraverso interventi che sono stati pensati sia per migliorare l’accoglienza dei milioni di turisti che passano da lì ogni anno, che per portare benefici agli abitanti del quartiere e alle famiglie che frequentano la scuola Filzi. Il progetto prevede, proprio nell’area centrale di via Leonardo da Vinci, il ripensamento degli spazi pedonali, l’allargamento dei marciapiedi, la creazione di una nuova piazza pedonale, attraversamenti ciclopedonali, l’inserimento di filari di alberature, la realizzazione di piccole aree verdi e zone per la sosta con panchine e arredi, oltre a una sistemazione della viabilità e alla creazione di un piccolo parcheggio a servizio della scuola, che consentirà una migliore gestione del traffico mattutino per l’accesso di bambini e famiglie. Infine abbiamo preso in considerazione la richiesta della scuola di realizzare una palestra o uno spazio per fare sport all’esterno, e stiamo lavorando con gli uffici per capire come creare la struttura in un prossimo futuro.”

“Mi voglio rivolgere ai bambini della scuola – ha specificato l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi– per spiegare il perché di questo parcheggio: noi chiuderemo alle auto la strada che porta alla scuola per renderla più sicura e più accessibile per tutti. Per questo dobbiamo sacrificare una piccolissima parte del giardino scolastico, ma i bambini guadagneranno un’area pedonale e riqualificata con alberi e verde, dove poter giocare in sicurezza appena usciti di scuola.”

Last modified: Marzo 19, 2024