L’Effemeride pisana

1799 – Napoleone Bonaparte inizia l’Assedio di San Giovanni d’Acri

1831 – Prima rapina in una banca americana: presa di mira la City Bank of New York; bottino 245.000 dollari

1915 – Plutone è fotografato per la prima volta, ma non ancora riconosciuto come un nuovo pianeta

1916 – Primo combattimento aereo degli Stati Uniti d’America: otto aeroplani attaccano le truppe del rivoluzionario Pancho Villa

1918 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America stabilisce il fuso orario e approva l’ora legale estiva

1941 – Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la seconda guerra mondiale

1944 – La Germania occupa l’Ungheria

1958 – Nasce l’Assemblea parlamentare europea

1981 – Incidente durante un test dello Space Shuttle Columbia: tre morti e cinque feriti

1981 – Papa Giovanni Paolo II celebra messa alla Finsider di Terni e pranza con gli operai: è la prima volta che un papa entra in una fabbrica

1994 – A Casal di Principe viene assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla Camorra

2002 – Con l’Operazione Anaconda gli Stati Uniti d’America concludono la guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo

2002 – il giuslavorista Marco Biagi viene colpito da 6 proiettili sulla soglia di casa sua, a Bologna, sparati dai terroristi delle Nuove Brigate Rosse. È il loro secondo omicidio dopo quello di Massimo D’Antona nel 1999

2011 – La coalizione tra Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all’operazione “Odissey Dawn”: si apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Mu’ammar Gheddafi

2013 – Città del Vaticano, in Piazza San Pietro si svolge la messa di inizio pontificato di papa Francesco alla presenza di capi di Stato e di governo di oltre 130 delegazioni, e migliaia di fedeli

Nati il 19 marzo:

Claudio Bisio

Attore e comico italiano

19 marzo 1957

Glenn Close

Attrice statunitense

19 marzo 1947

Pino Daniele

Cantautore italiano

19 marzo 1955 – 4 gennaio 2015

Wyatt Earp

Sceriffo e celebre personaggio del far west

19 marzo 1848 – 13 gennaio 1929

Adolf Eichmann

Gerarca nazista

19 marzo 1906 – 31 maggio 1962

David Livingstone

Esploratore scozzese

19 marzo 1813 – 1 maggio 1873

Gualtiero Marchesi

Chef italiano

19 marzo 1930 – 26 dicembre 2017

Mario Monti

Economista italiano

19 marzo 1943

Bruce Willis

Attore statunitense

19 marzo 1955

Proverbio del 19 marzo:

Buine anade e ven se a Sant Josef al è seren