Corpo Guardie di Città intensifica i controlli durante il periodo estivo

PISA – Con l’arrivo delle vacanze estive, la situazione diventa più delicata: molte famiglie lasciano le abitazioni incustodite, trasformando le case in potenziali obiettivi per i malintenzionati. I dati dell’ultima edizione dell’Osservatorio Censis 2024 evidenziano un aumento significativo dei furti tra maggio e agosto: dai 9.174 casi di maggio si è passati a 13.560 furti ad agosto, con un incremento del 48%. Il 68,9% dei furti avviene quando in casa non c’è nessuno, mentre le finestre e le porte-finestre rappresentano l’accesso principale per i ladri nel 52,8% dei casi.

In questi giorni di ferie estive, quando abitazioni e aziende risultano maggiormente esposte a rischi di intrusioni, furti, danneggiamenti e in certi casi anche di occupazioni, l’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città, come ogni anno, ha deciso di rafforzare i propri servizi di pattugliamento ispettivo sul territorio di competenza, dove sono presenti i propri utenti.



Le attività di vigilanza sono state intensificate sia in Piazza dei Miracoli (luogo molto sensibile e particolarmente visitato dai turisti e dai malintenzionati) che sul lungomare pisano, in Versilia e nei comuni interni delle province di Pisa e di Lucca, garantendo una presenza costante e capillare. Questo incremento dei controlli rappresenta un’opera di prevenzione volta a tutelare i clienti grazie alla sempre attiva sinergia con le forze dell’ordine che garantisce un livello di sicurezza più alto. Il Corpo Guardie di Città conferma, ancora una volta, il proprio impegno nel garantire la sicurezza

delle proprietà affidate dai clienti, offrendo serenità e protezione durante tutto il periodo estivo e ricordando a tutti alcuni consigli utili per evitare brutte sorprese al rientro dalle vacanze o da un gita fuori porta :

Sicurezza di porte e finestre: chiusura e blocco di tutti gli accessi, incluse finestre del seminterrato e porte-finestre secondarie.

Impianto elettrico e gas: scollegare apparecchi non essenziali e verificare che il gas sia chiuso come anche il contatore dell’acqua.

Simulazione di presenza: timer e/o domotica e/o strumenti di gestione remota per luci e dispositivi elettronici per far sembrare la casa abitata.

Discrezione sui social: evitare di pubblicare aggiornamenti sulle vacanze in tempo reale.

Sorveglianza affidata a Istituto di Vigilanza e amici e/o vicini: affidare le chiavi di accesso per rimuovere la posta e segnalare eventuali attività sospette.

Assicurazione: verificare che la polizza copra furti e danni durante l’assenza.

Telecamere e allarmi: installazione di sistemi visibili e collegati a centrale operativa del Corpo Guardie di Città per intervento immediato delle pattuglie sul territorio.

Tecnologie avanzate: serrature intelligenti e dispositivi con applicazioni per controllo da remoto.

Adottando queste contromisure, è possibile ottenere una protezione efficace, prevenire furti e ridurre i rischi legati a incidenti domestici (black-out, perdite di gas e/o allegamenti) o addirittura ad occupazioni. Proteggere una casa o un negozio non riguarda solo il singolo, ma tutta la comunità. Rapporti solidi con i vicini, collaborazione con le forze dell’ordine e sistemi di allarme monitorati a distanza e collegati a centrali operative aumentano l’efficacia della prevenzione. La strategia vincente si basa su tre punti: prevenire, controllare e intervenire rapidamente. In un’estate sicura, la tecnologia, l’attenzione e la collaborazione con professionisti qualificati diventano gli strumenti principali per vivere senza preoccupazioni.

