Aiuti alle famiglie per i campi estivi: ok della Giunta ai contributi

Written by admin• 5:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – La giunta comunale sangiulianese ha stanziato un fondo di 7mila euro per sostenere le famiglie residenti che hanno iscritto i propri figli ai campi solari estivi.

L’iniziativa mira a offrire un aiuto economico per la frequenza dei centri estivi tra il 16 giugno e il 14 settembre 2025. “Un provvedimento per dare supporto sociale alle famiglie – spiega l’assessora alle politiche giovanili Roberta Paolicchi –, alleggerendo il carico economico che i centri estivi possono rappresentare e garantendo allo stesso tempo ai nostri bambini e ragazzi un’importante opportunità di socializzazione e crescita. Un’attenzione particolare, come sempre, è rivolta ai nuclei familiari con maggiori fragilità e a quelli con figli con disabilità“.

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti con figli di età compresa tra 0 e 14 anni e un indicatore Isee non superiore a 12.000 euro. Per i minori con disabilità certificata (legge 104/92), il limite di età si estende a 18 anni e la soglia Isee sale a 35.000 euro. L’importo del rimborso, calcolato per un massimo di due settimane di frequenza , è pari al 50% della quota per le famiglie con Isee fino a 6.000 euro e per quelle con figli con disabilità , mentre si attesta al 30% per la fascia Isee da 6.000,01 a 12.000 euro. In ogni caso, il contributo non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2025, una volta terminata la frequenza al centro estivo. L’istanza, redatta sull’apposito modulo (Allegato A), deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo email protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it, specificando nell’oggetto “Campi solari 2025 – Contributi alle famiglie”. È fondamentale allegare la documentazione che attesti la spesa sostenuta, l’attestazione Isee in corso di validità, la copia di un documento d’identità e il codice iban per l’accredito. Per i casi di disabilità, sono richieste anche la certificazione della legge 104/92 e un’autocertificazione relativa ad altri contributi già percepiti.

L’avviso pubblico con tutte le informazioni utili è consultabile sul sito del Comune al seguente link

https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/contributi-campi-solari-2025/9327

Last modified: Agosto 14, 2025