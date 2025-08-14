Pistoiese e Pisa finisce pari e patta: Buffon illude, per gli arancioni il pari è di rigore

Written by admin• 10:04 pm• Pisa SC

PISTOIA – Prove generali di Coppa Italia per il Pisa Sporting Club che questo pomeriggio ha affrontato parreggiando (1-1) contro la Pistoiese che parteciperà al prossimo campionato di serie D.

di Maurizio Ficeli

Malgrado la vigilia di Ferragosto, la presenza di tifosi nerazzurri è stata notevole. Gente che ha raggiunto Pistoia con mezzi propri, posizionandosi in circa un migliaio nel settore ospiti creando un colpo d’occhio anche se in ordine sparso. Fra le due tifoserie rapporti di rispetto, anche se il tifo non è stato molto acceso non essendoci posta in palio che contava. Bella comunque la sbandierata da parte nerazzurra dove erano presenti i gruppi della Nord,che hanno intonato i cori “Nerazzurri ole” per andare avanti con cori ritmati che cantavano “No alla tessera, no alla tessera, no alla tessera!!” in previsione anche delle limitazioni per le prossime trasferte di Cesena in Coppa Italia e di Bergamo, prima di campionato.

La rumba continua ancora:”Forza Pisa facci un gol, fallo per la curva nord, quando in campo scenderai, non ti lasceremo mai, noi saremo sempre qua”. Gli ultras nerazzurri hanno esposto uno striscione “CIAO PADRE FEDELE” in memoria del religioso, tifoso del Cosenza, scomparso in questi giorni e da tutto lo stadio si è alzato un grande applauso. La gara rimane ferma sullo 0 a 0 nel finale di primo tempo e la Pistoiese regge abbastanza bene. “Siamo sempre qua e cantiam per te, Ale il Pisa ale” cantano i ragazzi della Nord,seguito da “in pochi o tanti noi ci saremo ed alla vittoria ti porteremo”. Ad inizio ripresa la la Pistoiese si porta in attacco con un tiro e due calci d’angolo, mentre i tifosi riprendono a cantare “Noi siamo gli ultras nerazzurri e mai nessuno ci fermerà, ovunque il Pisa seguiremo…”con battiti di mani ritmati.. davvero uno spettacolo..!! Per poco il Pisa poi va vicino a sbloccare il risultato anche se la Pistoiese non demorde, attuando anche un buon possesso palla. Ed i tifosi nerazzurri cantano ancora senza un attimo di tregua. Ma al 70′ il Pisa sblocca il risultato :gran tiro di Buffon su percussione di Maucci, che batte il portiere della Pistoiese. Ma al 74′ Lorenzo Pinzauti trasforma dal dischetto per un fallo di Angori su Diallo e riporta in parità gli arancioni. Ma i cori vanno avanti “Io che amo solo te, il mio Pisa Sporting Club, una vita in mezzo ai guai, non ti lasceremo mai”. Nel finale un gran tiro in diagonale di Calabresi, deviato in corner dal portiere arancione, mentre si continua a cantare”nerazzurri ole”. Ma finisce pari e patta anche se il tifo nerazzurro è stato grande anche stavolta. Note dolenti della serata gli infortuni a Lusuardi di tipo muscolare e quello di Meister dopo aver preso una botta contro il montante. Per entrambi sarà necessario ricorrere in settimana ad accertamenti sperando non si tratti di nulla di grave.







PISTOIESE – PISA 1-1

PISTOIESE. Giuliani (46′ Arlanch, 80′ Valentini), Pellegrino (46′ Kharmoud), Accardi (46′ Venturini), Gennari (46′ Maldonado), Bertolo (46′ Polvani), Alluci (46′ Costa Pisani, 87′ Kovalenko), Simeri (46′ Campagna), Biagi (46′ Pinzauti), Alagna (46′ Cuomo), Rossi (61′ Sciortino), Bastianelli (46′ Diallo, 91′ Baragli). Allenatore Andreucci.

PISA. Scuffet (46′ Nicolas), Calabresi (46′ Angori), Durmush (46′ Maucci), Caracciolo (46′ Canestrelli), Lusuardi (5′ Mbambi), Marin (46′ Hojholt), Touré (46′ Leris), Aebischer (46′ Akinsanmiro), Lind (46′ Meister, 54′ Casarosa), Tramoni (46′ Buffon), Piccinini (46′ Moreo). Allenatore Gilardino.

Arbitro. Nicolò Briganti di Carrara. Assistenti. Furlesi-Lazzareschi

Reti. 70′ Buffon, 75′ Pinzauti (rigore)

Note . Ammonito Mbambi (Pi)

Last modified: Agosto 14, 2025