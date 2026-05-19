Confcommercio organizza il confronto tra i candidati sindaco

Written by Redazione• 11:57 am• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo, Politica

CALCI – Sarà una sfida a tre che vedrà protagonisti la sindaca uscente e facente funzione Valentina Ricotta (Centrosinistra per Calci), già vicesindaca nell’amministrazione guidata da Massimiliano Ghimenti, che si contenderà la carica con Valter Mignani (CalcInsieme) ed Elisa Maria Moracci (Pro Calci).

Confcommercio Pisa organizza il confronto elettorale tra i candidati sindaco del Comune di Calci, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 21 presso l’auditorium della Scuola Media “Giunta Pisano” in piazza Piero Angela n. 1. Al centro del confronto, alcuni dei temi più importanti per l’economia e lo sviluppo del comune della Certosa, con uno sguardo rivolto ai prossimi cinque anni.

“Ringraziamo i tre candidati sindaco per l’impegno e la dedizione con la quale hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità calcesana, dimostrando uno spirito di servizio niente affatto scontato” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che sarà il moderatore del confronto.

“Come associazione abbiamo accolto positivamente l’invito ad organizzare un confronto pubblico prima delle elezioni, un importante momento per informarsi e scegliere consapevolmente. Ci mettiamo in attento ascolto di quello che avranno da dire i candidati sindaco su temi come il commercio e turismo, valorizzazione del territorio, infrastrutture e sicurezza, tassazione e piccole e medie imprese, in un format pratico e dinamico, dove ciascuno dei candidati avrà tre minuti di tempo per rispondere ad ogni domanda ”.

Last modified: Maggio 19, 2026