Saldi estivi 2026, in Toscana si parte il 4 luglio: due mesi di sconti fino a settembre

Written by Redazione• 11:59 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – C’è la data ufficiale per l’avvio dei saldi estivi 2026 in Toscana. La Regione Toscana ha stabilito che le vendite di fine stagione inizieranno sabato 4 luglio, dando il via a sessanta giorni di sconti nei negozi del territorio.

La decisione è stata formalizzata attraverso una delibera di Giunta regionale che conferma anche la durata del periodo promozionale: i saldi si protrarranno infatti per 60 giorni, accompagnando consumatori e attività commerciali per tutta l’estate.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi sia dai cittadini, alla ricerca di occasioni e acquisti convenienti, sia dagli operatori del commercio, che puntano a rilanciare vendite e presenze nei centri storici e nelle aree commerciali.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, i negozi si preparano dunque ad allestire vetrine e promozioni in vista dell’avvio ufficiale degli sconti, che interesseranno abbigliamento, calzature, accessori e numerosi altri settori merceologici.

L’avvio dei saldi estivi segna tradizionalmente anche un’importante occasione di movimento per il commercio locale e per le città a vocazione turistica, chiamate ad accogliere residenti e visitatori in uno dei periodi più intensi dell’anno.

Last modified: Maggio 19, 2026