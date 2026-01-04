Concerto della Filarmonica Puccini: musica e giovani talenti protagonisti al Piazzone

Written by Antonio Tognoli• 7:29 pm• Pomarance, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE – Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’associazione culturale Il Chiassino per le festività natalizie 2025-2026, domenica 4 gennaio 2026 si è svolto il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Pomarance, appuntamento che ha rappresentato l’ultimo concerto natalizio della banda per questo periodo di feste.

La Filarmonica, diretta dal Maestro Giacomo Brunetti, si è esibita sul palco dl centro polifunzionale de La Pista, all’interno dei giardini pubblici de Il Piazzone, regalando al pubblico un pomeriggio di musica e convivialità. Il concerto, iniziato alle ore 17:30, ha proposto un repertorio composto da brani natalizi alternati ad alcune marce, molto apprezzati dai numerosi presenti.

Al termine dell’esibizione, il Maestro Brunetti ha voluto sottolineare con orgoglio la presenza di alcuni giovani musicisti all’interno della banda, definendoli “preziosi” per il futuro della Filarmonica. Ha ricordato come far parte di una banda musicale richieda impegno, costanza e dedizione, ma come i risultati si vedano nel tempo, a lunga scadenza, sia dal punto di vista musicale che umano. Proprio per questo, i giovani componenti della Filarmonica meritano un sincero elogio per il percorso intrapreso.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’associazione Il Chiassino, Fabio Giovannetti, che ha evidenziato l’ottima riuscita dell’evento, l’elevata partecipazione di pubblico e la qualità dei brani presentati dalla banda, confermando il valore delle iniziative culturali promosse sul territorio e l’importanza di momenti di aggregazione per la comunità.

