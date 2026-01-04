Il piccolo Mattia Moni vince la mostra dei presepi a Castelnuovo di Val di Cecina

Written by admin• 7:24 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Si è conclusa la mostra di presepi organizzata dall’associazione culturale Le Ragazze del Mercoledì. L’esposizione, allestita nei locali dell’ex Cinema Tirreno a Castelnuovo di Val di Cecina, è rimasta aperta per tutto il periodo natalizio.

Durante la mostra, tutti i visitatori hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio voto: una vera e propria giuria popolare, che ha votato le opere senza conoscere l’identità degli artisti, garantendo così un giudizio libero e imparziale.

Numerosi sono stati i partecipanti, che hanno presentato presepi artigianali realizzati con grande fantasia e originalità.

Gli abitanti di Castelnuovo hanno partecipato in massa, sia come espositori sia come visitatori. Molti cittadini, trasformatisi per l’occasione in artisti, hanno dato vita a bellissime creazioni: c’è chi ha utilizzato sassi, chi tappi e altri materiali di recupero, sperimentando soluzioni creative e originali.

Il vincitore della mostra è stato il giovanissimo Mattia Moni, che ha conquistato il pubblico con un dolcissimo presepe interamente realizzato con zucchero e biscotti.

La presidente dell’associazione ha voluto infine ringraziare tutti gli artisti partecipanti, i numerosi visitatori e i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile l’apertura della mostra per l’intero periodo natalizio.

Last modified: Gennaio 4, 2026