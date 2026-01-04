Tutela degli animali: la maggioranza conferma un bando ridicolo e boccia la proposta di Mazzarri

Written by admin• 7:46 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Mazzarri: “Il bando vale appena 2.500 euro per tre anni. Una cifra ridicola e offensiva, che rappresenta una pura presa in giro per chi lavora sul territorio. Una singola struttura con 100 gatti spende oltre 70.000 euro all’anno tra alimentazione, cure veterinarie e manutenzione”

SAN GIULIANO TERME – Durante le molte discussioni sul Bilancio Comunale e sul Documento Unico di Programmazione (DUP) in più di 30 ore di Consiglio Comunale è stato presentato tra gli altri in un Ordine del Giorno della Consigliera Comunale Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) per aumentare lo stanziamento destinato alla tutela degli animali e al controllo del randagismo, dopo l’uscita del recente bando comunale rivolto agli Enti del Terzo Settore.

“Il bando prevedeva attività complesse e delicate – spiega Mazzarri – reperibilità h24 per interventi urgenti; recupero e trasporto di animali feriti o abbandonati; supporto al Servizio Ambiente del Comune; gestione delle colonie feline e sterilizzazioni; assistenza durante emergenze di protezione civile; attività di sensibilizzazione; collaborazione con le forze dell’ordine. Il bando vale appena 2.500 euro per tre anni. Una cifra ridicola e offensiva, che rappresenta una pura presa in giro per chi lavora sul territorio. Una singola struttura con 100 gatti spende oltre 70.000 euro all’anno tra alimentazione, cure veterinarie e manutenzione“.

L’Ordine del Giorno di Elisabetta Mazzarri chiedeva 72.000 euro totali, 24.000 euro annui, per garantire: un servizio operativo e continuativo; il sostegno reale agli Enti del Terzo Settore; gestione sostenibile e rispettosa degli animali; risorse proporzionate ai costi reali del servizio. L’iniziativa faceva parte degli Ordini del Giorno presentati su richiesta della maggioranza, con l’obiettivo di fermare la battaglia dell’opposizione e facilitare la trattativa sul bilancio. Nonostante tutto, la maggioranza non ha accettato la proposta. Con questa scelta conferma uno stanziamento irrisorio, dimostrando assenza di responsabilità politica e totale disinteresse per gli animali e i volontari.

“Il bando così com’è è una chiara presa in giro – dichiara Mazzarri –. Gli animali e i volontari meritano risorse concrete, non promesse simboliche. La maggioranza ha scelto di ignorare la realtà e di applaudire l’assurdo: con 2.500 euro in tre anni, evidentemente il Comune pensa che i gatti si nutrano da soli e i cani si sterilizzino magicamente. Se questo è il modello di “tutela” scelto, gli animali possono solo… ridere amaro”.

Last modified: Gennaio 4, 2026