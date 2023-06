Come cambia la figura dell’igienista dentale: a Pisa il XXI congresso

Scritto da admin• 3:39 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si terrà a Pisa il 9 e 10 giugno il XXI congresso della Commissione nazionale dei corsi di studio in Igiene dentale (al “Polo della Memoria di San Rossore 1938” dell’Università di Pisa, in via Risorgimento, a partire dalle 8.30).



A fare gli onori di casa la professoressa Maria Rita Giuca, past-president della suddetta Commissione, da sempre impegnata nella gestione del corso di studio in Igiene dentale dell’Università di Pisa coadiuvata dagli igienisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, il dottor Marco Miceli, la dottoressa Chiara Mannucci e il dottor Giancarlo Cosseddu.



Nelle sessioni del congresso saranno affrontate le tematiche e le proposte che il mondo scientifico e tecnologico pongono quotidianamente a una professione al centro di un continuo “rimodellamento” per fornire a ognuno gli strumenti per affrontare le sfide e sfruttare al meglio le opportunità di un sistema in continuo divenire.

I lavori inizieranno il venerdì mattina, con i workhops aziendali. La sessione plenaria si aprirà il venerdì pomeriggio con i saluti istituzionali a cui seguirà la Lectio magistralis del professore Ciro Conversano, psicologo e psicoterapeuta, che affronterà le problematiche connesse con la complessa costruzione di una relazione positiva con il paziente odontoiatrico e al fine di una comunicazione consapevole.

Il programma prevede poi l’intervento del dottor Luigi Paglia che condurrà l’uditorio nel mondo dei primi 1000 giorni di vita del bambino, periodo chiave per la prevenzione di malattie dell’età adulta. La dottoressa Lisa Lardani accenderà i riflettori su una condizione clinica sempre più diffusa nel paziente pediatrico, la M.I.H (Molar and Incisor Hypomineralization), per la quale la diagnosi precoce rappresenta il primo e più importante passo per un approccio di tipo preventivo.



Di approccio preventivo parlerà anche il professore Michele Davide Mignogna, focalizzandosi sull’importanza dell’intercettazione precoce di segni e sintomi delle malattie del cavo orale. La sessione del sabato sarà affidata al professore Filippo Graziani, noto esponente della Parodontologia nel panorama internazionale che, insieme a un gruppo di igieniste, illustrerà lo scenario della terapia parodontale non chirurgica. Si concluderà con l’assegnazione del Premio Colgate 2023 l’iniziativa rivolta agli studenti afferenti alle sedi italiane dei corsi di studio in igiene dentale e con la relazione del progetto di ricerca assegnato lo scorso anno alle Università di Napoli e Bari. Anche quest’anno gli studenti delle varie sedi potranno presentare i propri lavori sottoforma di Poster; gli autori premiati presenteranno il loro contributo in sessione plenaria con una breve comunicazione.

Last modified: Giugno 7, 2023