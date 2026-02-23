Claudio Passino nuovo coordinatore del Centro Health Science della Scuola Sant’Anna

Written by admin• 1:44 pm• Pisa, Attualità

PISA – Claudio Passino, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, è il nuovo coordinatore del Centro di Ricerca Interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Succede al professor Michele Emdin e resterà in carica per tre anni, dal 21 febbraio 2026 al 20 febbraio 2029.

Al professor Passino sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità accademica della Scuola.

«Ho accolto con piacere questa sfida che spero di onorare nel corso del triennio. La linea di indirizzo è stata ben tracciata da chi mi ha preceduto. L’obiettivo sarà consolidare le attività esistenti e promuovere nuove iniziative di ricerca, valorizzando l’interdisciplinarità che rappresenta la cifra distintiva del Centro. In quest’ottica, le porte del Centro Health Science saranno sempre aperte a chi vorrà contribuire con le proprie competenze all’avanzamento delle conoscenze nel campo della salute», dichiara Claudio Passino.

Professore ordinario presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Passino vanta oltre 25 anni di esperienza nella cura, nella ricerca e nella didattica in ambito cardiovascolare. La sua attività scientifica si concentra, in particolare, su e-health, social care e innovazione nei modelli organizzativi sanitari.

I suoi studi spaziano dalla regolazione neuroendocrina del sistema cardiovascolare allo sviluppo di nuovi marcatori di rischio e strategie terapeutiche per lo scompenso cardiaco, fino all’applicazione delle tecnologie digitali nella gestione dei pazienti cronici. Ha coordinato numerosi progetti europei e nazionali ed è autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche.

Passino è membro di società scientifiche italiane ed europee, editor associato di riviste internazionali e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo percorso accademico e di ricerca.

