“…Fino alle Stelle!” arriva a Cascina: musica, emozioni e risate

CASCINA – Sabato 28 febbraio alle ore 21 il palco de La Città del Teatro di Cascina ospita “…Fino alle Stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale”, commedia musicale romantica, commovente ed esilarante, scritta e interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo.

Protagonista dello spettacolo è Agnese Fallongo, vincitrice nel 2023 del Premio Nazionale Franco Enriquez come Miglior Attrice (teatro classico e contemporaneo), affiancata da Tiziano Caputo, attore, autore e musicista polistrumentista. Insieme formano il duo Agnese&Tiziano, tra le realtà più originali del teatro musicale italiano contemporaneo.

Lo spettacolo nasce da un percorso artistico condiviso che vede la regia di Raffaele Latagliata e il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti, elementi che contribuiscono a definire un linguaggio scenico capace di intrecciare recitazione, musica dal vivo, comicità e poesia.

«E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella… te la devi conquistare!»

È questo il motto che accompagna Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, e Maria, giovane donna di grande talento. I due intraprendono un viaggio avventuroso attraverso l’Italia degli anni ’50, partendo dalla Sicilia senza un soldo ma con un sogno: conquistare fama e gloria, arrivando simbolicamente “…fino alle stelle”.

Tra dialetti, leggende, ironia e musica dal vivo, lo spettacolo si trasforma in un racconto di sogni, fragilità, gelosie e desiderio di riscatto, restituendo una storia intensa e profondamente umana.

“…Fino alle Stelle!” è una produzione Teatro de Gli Incamminati / ARS – creazione e spettacolo, capace di coinvolgere pubblici diversi grazie a una scrittura brillante e a una messa in scena dinamica e poetica.

Sabato 28 febbraio

Ore 21.00

La Città del Teatro – Cascina (PI)

Di e con: Agnese Fallongo, Tiziano Caputo

Regia: Raffaele Latagliata

Coordinamento creativo: Adriano Evangelisti

Prevendita TicketOne e presso il teatro

Info: 050.744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

lacittadelteatro.it

Last modified: Febbraio 23, 2026