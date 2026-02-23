CUS Pisa Hockey: le Allieve Under 14 conquistano lo scudetto indoor

Written by admin• 1:45 pm• Pisa, Sport, Sport Home page

La squadra Allieve (under 14) del CUS Pisa torna a vincere uno scudetto e lo ha fatto nell’Hockey Indoor, dove ha letteralmente dominato tutto il campionato: nessuna sconfitta tra fase eliminatoria e fase finale, 63 reti realizzate e solo 8 subite.

Dopo aver battuto nel girone le squadre liguri di Genova e Savona, il CUS Pisa si è presentato alle finali nazionali a Celano (AQ) dello scorso 22 febbraio con l’obiettivo di conquistare un podio. La formula era quella di una semifinale secca e, in caso di vittoria, della finalissima. Il Pisa ha affrontato le padrone di casa dell’AZ Hockey Team di Avezzano e, dopo pochi minuti, si è capito che la finalissima era alla portata. Al termine del primo quarto (le partite si disputano in quattro tempi da 10’ ciascuno), le giovani gialloblu erano già sul 3 a 0 grazie alle reti di Sagliocco S., Messerini e Gennaro. Nonostante un po’ di tensione per l’emozione dell’evento, il gioco era fluido e gli schemi funzionavano. Sono arrivate poi altre tre reti, con Sagliocco S., Gennaro e la giovanissima Lucchesi. A seguire, la rete della squadra locale, che però non ha impensierito più di tanto le pisane. La partita si è conclusa 9 a 2 per le ragazze del CUS: le altre reti portano la firma di D’Aniello, Sagliocco A. e ancora Gennaro.

Nella finale scudetto contro l’HC Bondeno le ragazze gialloblù sono partite con determinazione, anche se un po’ contratte. Il Bondeno, più cinico, ne ha approfittato ed è passato in vantaggio, aumentando la pressione sulle giovani cussine. Nel secondo e terzo quarto il copione si è ripetuto: il Pisa costruisce, il Bondeno segna. Si è arrivati così all’ultimo periodo sul punteggio di 3-0 per le emiliane. È a questo punto che la partita ha cambiato volto. Le gialloblù hanno trovato energie e carattere. Il gol che ha riaperto la gara è arrivato su corner corto, trasformato con precisione da Sara Sagliocco. Poco dopo è ancora lei, sempre su corto, a firmare il 3-2. Le avversarie hanno accusato il colpo e perso lucidità, mentre il CUS ha guadagnato fiducia. Messerini realizza la rete del pareggio, Restuccia completa la rimonta portando il Pisa in vantaggio. Gennaro allunga e, nel finale, Sagliocco S. mette il sigillo definitivo sul 6-3 che vale lo scudetto.

Grande la soddisfazione dell’allenatore Nicola Giorgi: «È un gruppo giovane che in due anni ha fatto passi da gigante. Vincere uno scudetto così presto è il premio per l’impegno quotidiano delle ragazze. C’è un bel mix tra le più grandi e le più piccole e sono molto fiducioso per il futuro».

Oltre al titolo nazionale, sono arrivati anche riconoscimenti individuali: la giovane portiera olandese Faye Van Panhuis è stata premiata come migliore del torneo finale, mentre la capitana Sara Sagliocco come miglior realizzatrice della competizione.

Soddisfatto anche il presidente del CUS Pisa Giulio Messerini, presente a Celano al seguito della squadra: «Al di là del risultato, è il gruppo che si è creato grazie al lavoro di mister Giorgi, della dirigente Irene Veroni e al sostegno costante delle famiglie a renderci orgogliosi. Uno scudetto giovanile mancava da troppo tempo: speriamo sia il primo di una lunga serie».

La rosa

Queste le campionesse d’Italia: Elisa Testi e Faye Van Panhuis (portieri), Sagliocco Sara (capitano), D’Aniello Silvana, Feola Anna, Gennaro Bianca, Lucchesi Francesca, Messerini Maria, Moriconi Valentina, Restuccia Chiara, Sagliocco Alice, Salvadorini Aurora, Savino Chantal, Stallone Ginevra, Tola Clelia, Trincherini Arianna.

Last modified: Febbraio 23, 2026