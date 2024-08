“Cinema Sotto le Stelle”: una rassegna per tutta la famiglia che anima l’estate in Valgraziosa

Scritto da admin• 11:55 am• Calci, Eventi/Spettacolo

CALCI – Dopo il successo degli eventi di luglio, tra cui il Certosa Festival, il Monte Pisano Art Festival e il Musicastrada Festival, e l’inizio di agosto con la tradizionale Fiera di Sant’Ermolao, l’estate in Valgraziosa continua con “Cinema Sotto le Stelle”.



Dal 16 al 30 agosto, in collaborazione con Eventi in Circolo, sono previste cinque proiezioni gratuite (inizio alle ore 21:15) per bambini, ragazzi e adulti, nello spazio adiacente al palazzo comunale, in Piazza Garibaldi.

“Cinema Sotto le Stelle“, giunto alla quarta edizione, è un appuntamento atteso e molto partecipato, inserito in un ricco programma estivo,” ha dichiarato Valentina Ricotta, vicesindaca e assessora alla cultura. La selezione comprende film di animazione, fantasy e commedie, pensati per tutta la famiglia, con l’aggiunta del drammatico “Le otto Montagne”, vincitore di numerosi premi.

Il primo appuntamento sarà venerdì 16 agosto con il film di animazione “Sing 2”. Seguirà, martedì 20 agosto, “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”. Venerdì 23 agosto sarà la volta di “Oceania” della Disney, mentre martedì 27 agosto sarà proiettato “Le otto montagne”, adattamento del romanzo di Paolo Cognetti. La rassegna si concluderà venerdì 30 agosto con la commedia “Scordato” di Rocco Papaleo.

Dopo la rassegna cinematografica, la Valgraziosa continuerà ad animarsi con altri eventi. A fine agosto ci sarà lo Stage nazionale Fedic di corti cinematografici, e a settembre riprenderà il Certosa Festival insieme a numerosi eventi previsti per il “Settembre calcesano”, reso possibile dalla collaborazione di molte associazioni coordinate dalla Compagna di Calci.

“Siamo orgogliosi – ha affermato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti – di offrire anche quest’anno una rassegna cinematografica che collega i numerosi eventi estivi con quelli di settembre. Si tratta di un impegno economico significativo per il Comune, ma è un investimento che vale la pena fare per garantire una ricca offerta culturale e musicale per residenti e turisti, generando anche un impatto economico positivo per le attività locali“.

