Mercoledì 14 agosto la Spiaggiata di Ferragosto al Bagno degli Americani

Scritto da admin• 11:32 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA – Al Bagno degli Americani mercoledì 14 agosto è tempo di spiaggiata di Ferragosto. Una serata che prevede molte iniziative all’interno dello stabilimento sul litorale pisano, tutte all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento con musica, dj set e buon cibo.

MUSICA. Dalle ore 22.30 spazio alla musica con il concerto del gruppo “The Shocks!” quartetto pisano specializzato in “rock and roll” anni sessanta, che rinnova l’ormai collaudata presenza al BAM. Riccardo Pratesi sarà come al solito la voce e la chitarra ritmica, accompagnato da Riccardo Alderigi alla chitarra solista e cori, Piergiorgio Spezia al basso e Daniele Buffoni alla batteria. Dopo il concerto la serata proseguirà sulla spiaggia con DavDj e Onli_fanti.

CIBO. Non mancherà il buon cibo con la cena al ristorante del BAM, come sempre aperto e operativo, Saranno aperti bar, birreria e hangar con la gustosa pinsa, il fritto, la porchetta, gli hamburger (anche vegetariani) con o senza patatine.

