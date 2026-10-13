Centri estivi e doposcuola: a Pisa rimborsi fino a 300 euro per figlio

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Disponibili quasi 155mila euro per le famiglie. Domande online entro le 12 di mercoledì 4 novembre

PISA – Aperto il bando del Comune di Pisa per ottenere un rimborso delle spese sostenute per centri estivi e doposcuola, con un contributo massimo di 300 euro per ciascun figlio.

La misura dispone di 154.858,90 euro: al finanziamento statale di 94.858,90 euro si aggiungono 60mila euro stanziati dall’Amministrazione comunale.

L’avviso riguarda bambini e ragazzi residenti a Pisa, dai 3 ai 17 anni, che abbiano frequentato centri estivi o servizi di doposcuola nel territorio comunale nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2026.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 4 novembre, attraverso il servizio online del Comune di Pisa, dove è consultabile anche il bando. Per accedere occorrono credenziali SPID di secondo livello, CIE o tessera sanitaria abilitata. La richiesta deve essere inoltrata dal genitore che ha effettuato il pagamento del servizio.

Per informazioni è possibile scrivere a campisolari@comune.pisa.it oppure chiamare i numeri 050 910711, 050 910719, 050 910767 e 050 910705. Gli uffici ricevono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Last modified: Ottobre 13, 2026