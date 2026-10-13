Hopper arriva a Pisa: oltre 150 opere a Palazzo Blu tra New York, Parigi e New England

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Dal 14 ottobre al 7 marzo la mostra realizzata con il Whitney Museum di New York. In programma anche conferenze, cinema e iniziative per studenti e scuole

PISA – Le città silenziose, le figure solitarie e i paesaggi di Edward Hopper arrivano a Palazzo Blu. Da mercoledì 14 ottobre 2026 a domenica 7 marzo 2027, la mostra “Edward Hopper: New York e oltre” riunirà oltre 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e acqueforti di Hopper e di alcuni suoi contemporanei, provenienti dalle collezioni del Whitney Museum of American Art di New York.

L’esposizione è organizzata dal Whitney Museum, in collaborazione con Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa. A curarla sono Barbara Haskell e Caroline Webb, rispettivamente curatrice e assistente curatrice del museo americano.

Il percorso attraversa i luoghi che hanno segnato la formazione e l’immaginario dell’artista: New York, Parigi e il New England. Cinque sezioni raccontano gli inizi della carriera, i soggiorni europei, la vita nella metropoli, i paesaggi americani e il rapporto con Josephine Nivison, detta Jo, moglie, artista e figura fondamentale nella documentazione del suo lavoro.

Accanto alle opere di Hopper saranno esposti lavori di altri protagonisti dell’arte americana del primo Novecento, tra cui Robert Henri, John Sloan, George Bellows, Charles Burchfield, Charles Sheeler e Paul Strand. Fotografie, taccuini, corrispondenza e materiali d’archivio offriranno inoltre uno sguardo sulla vita dell’artista e sul suo metodo creativo.

«Mi auguro che la mostra contribuisca a un apprezzamento più profondo dell’opera di Hopper e abbia un impatto positivo e duraturo a Pisa», afferma Barbara Haskell. Per il presidente di Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi, le città, le figure e i paesaggi dell’artista «raccontano un mondo che, ancora oggi, ci interroga e ci coinvolge».

La mostra sarà accompagnata da un ciclo di conferenze e dalla rassegna cinematografica “Luci e attese: il fascino di Hopper nel cinema di Hitchcock, Argento, Lynch e Antonioni”, in programma al Cinema Arsenale dal 21 ottobre. Il 22 novembre, all’Ippodromo di San Rossore, sarà inoltre conferito il Premio Edward Hopper.

Particolare attenzione è dedicata ai giovani, con il “Giovedì degli universitari” a 10 euro, riduzioni per le scuole e attività didattiche curate dalla cooperativa Kinzica. Sono previste anche agevolazioni per dipendenti, clienti e abbonati di Autolinee Toscane, mobility partner dell’iniziativa.

Last modified: Ottobre 13, 2026