Il Pisa è tornato a lavoro a San Piero a Grado

Written by Redazione• 1:02 pm• Pisa SC

PISA – E’ ripresa nella mattina di martedì 13 ottobre la preparazione del Pisa Sporting Club presso i campi di San Piero a Grado.

Sabato prossimo la squadra nerazzurra tornerà alla Cetilar Arena dopo oltre un mese per affrontare la Cremonese (ore 19.30) nel match valido per l’ottava giornata del Campionato Serie BKT.

Dopo una giornata di stop, capitan Caracciolo e compagni hanno iniziato stamani sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado il programma di lavoro settimanale che proseguirà poi con sedute singole mattutine nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Venerdì mattina la squadra effettuerà la tradizionale rifinitura che precederà il ritiro pregara.

Last modified: Ottobre 13, 2026