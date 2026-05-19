Mercoledì di emozioni con Cantina Jazz al Cineclub Arsenale

Written by Redazione• 11:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Terzo evento dell’edizione2026 di Cinque mercoledì di emozioni, il format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino e musica.

Mercoledì 20 maggio, dalle 21,30, nella Sala Sammartino del Cineclub Arsenale la rassegna abbraccerà la pasticceria, con capisaldi della tradizione regionale confezionati della Casa del Pane e Pasticceria di Francesco Gori, accompagnati da passiti ultra-premiati di Castelvecchio, liquori d’eccellenza del Liquorificio Auser e da una sorpresa finale che emozionerà il pubblico e che sarà svelata solo al termine della serata.

In scena, sul versante musicale, la voce di Paola Bivona e del CantinaJazz Trio, con Giacomo Riggi al piano e Nino Pellegrini al contrabbasso, che coprirà un proteiforme repertorio, dal jazz standard alle influenze latinoamericane in cui la cantante eccelle.

Come di consueto saranno esplorate le emozioni che nasceranno lungo il percorso degustativo: quelle consapevoli, attraverso brevi questionari, e quelle più profonde e fisiologiche, grazie all’uso di sensori, per chi vuol partecipare anche alla parte scientifica dell’evento.

Cinque mercoledì di emozioni, 2° edizione, è organizzato da Associazione Musicale Sinestesica, Cinema Arsenale, Alfea Cinematografica, BAM (Bagno degli Americani), Progetto Cantina5.0 (in particolare i gruppi UniPI e IFC-CNR), Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Pisa, AIS (Associazione Italiana Sommelier) delegazione di Pisa. La direzione artistica e la progettazione degli abbinamenti musicali sono del direttore musicale di CantinaJazz, Emiliano Loconsolo. Il cartellone è sostenuto dalla ConfCommercio Pisa con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord-ovest, e del Consorzio Terre di Pisa. L’Associazione Musicale Sinestesica ha anche del sostegno istituzionale della Fondazione Pisa.

Prossimi appuntamenti in programma il 10 giugno e l’8 luglio in spiaggia a Tirrenia al Bagno degli Americani (in caso di maltempo ci si sposterà nello spazio Sammartino).

Per informazioni e prenotazioni: www.cantinajazz.com/event/5me2nd_2/

Last modified: Maggio 19, 2026