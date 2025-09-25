Casciana Terme Lari celebra lo sport con un weekend di eventi e attività per tutte le età

Written by admin• 1:31 pm• Casciana Terme Lari, Pisa, Sport

CASCIANA TERME LARI – Sabato 27 settembre, dalle 15:00 alle 19:30, il centro di Casciana Terme si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto in occasione della Festa dello Sport. Piazza Garibaldi, il giardino delle Terme e il parcheggio di via A. Del Picchia diventeranno infatti un’arena animata da dimostrazioni e attività sportive aperte a tutti.

L’iniziativa, promossa e patrocinata dal Comune di Casciana Terme Lari con la collaborazione del CONI Comitato Regionale Toscana e della Pro Loco di Casciana Terme, vedrà protagoniste numerose associazioni sportive del territorio. Bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi in discipline diverse: basket, scherma, tennis, tiro con l’arco, karate, calcio, ginnastica artistica, hip hop e break dance, pallavolo, pugilato, rugby, ciclismo, autodifesa, canottaggio, nuoto paralimpico, baskin, pentathlon, scacchi e spinning. Sarà presente anche la Croce Rossa di Casciana Terme con un punto informativo.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione, pensato per promuovere lo sport come occasione di crescita, inclusione e socializzazione.

Il fine settimana proseguirà domenica 28 settembre con una serata dedicata al pugilato. Dalle 17:30, in Piazza Garibaldi, si terrà una riunione di boxe con dieci incontri, di cui due femminili tra dilettanti. L’evento culminerà con il match clou: il giovane pugile di casa Manuel Pieri, al suo secondo incontro da professionista dopo l’esordio vittorioso a Ascoli Piceno, affronterà il paraguaiano Heinrich Coorssen Caceres.

La manifestazione, organizzata da New Fit Calcinaia e patrocinata dal Comune, sarà a ingresso gratuito. Un’occasione speciale per vivere lo sport come passione, impegno, benessere e strumento di coesione sociale.

Last modified: Settembre 25, 2025