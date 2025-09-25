Il Tuttocuoio 1957 resta ultimo in classifica

Written by Leonardo Miraglia• 1:01 pm• Pisa, Sport

Pisa (giovedì, 25 settembre 2025) — Ieri, mercoledì 24 settembre, si è giocata la IV giornata del girone D del campionato di serie D. Allo stadio Allegretti di San Damaso, fuori Modena, il Cittadella Vis Modena ha battuto il Tuttocuoio 1957 di San Miniato per 2 a 1; i modenesi hanno segnato una doppietta grazie alle reti di Lorenzo Caprioni, mentre il Tuttocuoio ha insaccato una volta su calcio di rigore battuto da Lorenzo Fino. Grazie a questa vittoria il Cittadella sale al terzo posto in classifica con nove punti, mentre il Tuttocuoio resta vincolato alla palude del fondoclassifica con un solo punto all’attivo.

Tabellino Cittadella Vis Modena – Tuttocuoio 1957 2 – 1 Marcatori: 47′ pt Rig. L. Fino (T), 19′ st L. Caprioni (C), 31′ st L. Caprioni (C) MVP: Lorenzo Caprioni, Cittadella Vis Modena CITTADELLA VIS MODENA (3-4-1-2): R. Anino, L. Manzotti, L. Dodaro, A. Formato, M. Marchetti, M. Sabotic (↓ 33′ st), O. Camara (↓ 44′ st), F. Sala (↓ 15′ st), L. Caprioni (↓ 38′ st), F. Fort, A. Calanca

A disposizione: A. Celenza, L. Sardella (↑ 44′ st), L. Mandelli (↑ 38′ st), M. Boccaccini (↑ 33′ st), A. Carrozza (↑ 15′ st), M. Orlandi, M. Rovatti, D. Carretti, F. Barozzini

All: Gori Mattia TUTTOCUOIO 1957 (3-5-2): J. Ricco, L. Bardini (↓ 37′ st), L. Fino, L. Bechini, E. Colferai (↓ 12′ st), E. Sichi, T. Del Rosso (↓ 6′ st), D. Di Stefano, D. Salto Lomba, T. Giorgetti (↓ 42′ st), G. Pinzolo (↓ 28′ st)

A disposizione: N. Testoni, F. Di Natale (↑ 12′ st), S. Perugi (↑ 6′ st), R. Mangiaracina (↑ 37′ st), T. Renda (↑ 28′ st), C. Severi, G. Cicioni, N. Berto (↑ 42′ st), F. Chiti

All: Firicano Aldo Ammoniti: L. Manzotti (C), A. Formato (C), L. Caprioni (C), A. Calanca (C), D. Salto Lomba (T), F. Di Natale (T) Arbitro: M. Monti

Assistenti: O. Chamchi, M. Varacalli Stadio: Allegretti Campo A, San Damaso

Questa la classifica dopo quattro giornate:

Info tratte da www.tuttocampo.it

