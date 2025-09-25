Il Tuttocuoio 1957 resta ultimo in classifica

Pisa (giovedì, 25 settembre 2025) — Ieri, mercoledì 24 settembre, si è giocata la IV giornata del girone D del campionato di serie D. Allo stadio Allegretti di San Damaso, fuori Modena, il Cittadella Vis Modena ha battuto il Tuttocuoio 1957 di San Miniato per 2 a 1; i modenesi hanno segnato una doppietta grazie alle reti di Lorenzo Caprioni, mentre il Tuttocuoio ha insaccato una volta su calcio di rigore battuto da Lorenzo Fino. Grazie a questa vittoria il Cittadella sale al terzo posto in classifica con nove punti, mentre il Tuttocuoio resta vincolato alla palude del fondoclassifica con un solo punto all’attivo.
di Leonardo Miraglia
Tabellino
Cittadella Vis Modena – Tuttocuoio 1957 2 – 1
Marcatori: 47′ pt Rig. L. Fino (T), 19′ st L. Caprioni (C), 31′ st L. Caprioni (C)
MVP: Lorenzo Caprioni, Cittadella Vis Modena
CITTADELLA VIS MODENA (3-4-1-2): R. Anino, L. Manzotti, L. Dodaro, A. Formato, M. Marchetti, M. Sabotic (↓ 33′ st), O. Camara (↓ 44′ st), F. Sala (↓ 15′ st), L. Caprioni (↓ 38′ st), F. Fort, A. Calanca
A disposizione: A. Celenza, L. Sardella (↑ 44′ st), L. Mandelli (↑ 38′ st), M. Boccaccini (↑ 33′ st), A. Carrozza (↑ 15′ st), M. Orlandi, M. Rovatti, D. Carretti, F. Barozzini
All: Gori Mattia
TUTTOCUOIO 1957 (3-5-2): J. Ricco, L. Bardini (↓ 37′ st), L. Fino, L. Bechini, E. Colferai (↓ 12′ st), E. Sichi, T. Del Rosso (↓ 6′ st), D. Di Stefano, D. Salto Lomba, T. Giorgetti (↓ 42′ st), G. Pinzolo (↓ 28′ st)
A disposizione: N. Testoni, F. Di Natale (↑ 12′ st), S. Perugi (↑ 6′ st), R. Mangiaracina (↑ 37′ st), T. Renda (↑ 28′ st), C. Severi, G. Cicioni, N. Berto (↑ 42′ st), F. Chiti
All: Firicano Aldo
Ammoniti: L. Manzotti (C), A. Formato (C), L. Caprioni (C), A. Calanca (C), D. Salto Lomba (T), F. Di Natale (T)
Arbitro: M. Monti
Assistenti: O. Chamchi, M. Varacalli
Stadio: Allegretti Campo A, San Damaso
Questa la classifica dopo quattro giornate:
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Settembre 25, 2025