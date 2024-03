Campionato Bocce di Striscio a squadre: al via i play off

Scritto da admin• 10:04 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Il Laghetto Pardossi arriva in testa ed è il grande favorito per la vittoria finale. Secondo posto per Il Circolo La Pineta di Stagno. Terza piazza per La Perla Vico.

Vola ai play off anche il Pisa Bocce, dopo gli spareggi utili per l’ultimo posto disponibile. Si è chiusa infatti in questi giorni la stagione regolare del Campionato Campionato Provinciale di Striscio, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce. Dopo andata e ritorno con girone all’italiana tra le nove squadre, ora le prime quattro squadre si contenderanno il titolo 2023/24 nei prossimi giorni attraverso i play off.

Si partirà lunedì con il primo turno, con la gara di andata tra la quarta classificata, il Pisa Bocce (approdata in questa posizione dopo gli spareggi che hanno coinvolto la Bocciofila Guasticce e la Perla di Montecalvoli) e la Perla Vico, classificata terza dopo la sconfitta nello spareggio contro il Circolo La Pineta, che affronterà quindi nella semifinale la vincente tra la prima sfida dei play off.

Già in finalissima play off la prima classificata del campionato, il Laghetto Pardossi di Pontedera, che alla prima stagione nel campionato a squadre, parte gran favorita e si trova ad un passo aggiudicarsi il suo primo avvincente campionato.

Rimangono fuori dai giochi dei play off anche i campioni in carica dell’Alimentari Bar Sport di Cenaia, così come le altre due squadre di Cenaia (Bocciofila Cenaiese e Cenaia Bocce).

Risultati ultima giornata:

Laghetto Pardossi – Parco La Pineta: 1-1 (parziali 8-10 ; 10-3)

Cenaia Bocce – Bocciofila Guasticce: 1-1 (10-5 ; 4-10)

La Perla Vico – Alimentari Bar Sport: 2-0 (10-2 ; 10-1)

Pisa Bocce – La Perla Montecalvoli 2-0 (10-4 ; 10-5)

Riposava: Bocciofila Cenaiese

Classifica finale:

1) Laghetto Pardossi 20 punti;

2) Parco La Pineta e La Perla Vico 17 p.;

4) La Perla Montecalvoli, Bocciofila Guasticce e Pisa Bocce 16 p.;

7) Bocciofila Cenaiese 15 p.;

8) Alimentari Bar Sport 14 p.;

9) Cenaia Bocce 12 p.;

Risultati spareggi in campo neutro:

Parco La Pineta – La Perla Vico: 2-0

Pisa Bocce – Bocciofila Guasticce: 1-1

Bocciofila Guasticce – La Perla Montecalvoli: 2-0

Pisa Bocce – La Perla Montecalvoli: 2-0

Bocciofila Guasticce – Pisa Bocce: 0-2

Nelle foto: il Pisa Bocce (in grigio) e la Bocciofila Guasticce (in blu) che si sono giocati gli spareggi di accesso ai play off.

