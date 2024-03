Asili nido convenzionati su Vecchiano: il buono pasto della mensa ridotto del 70%

Scritto da admin• 11:02 am• Vecchiano, Attualità, Tutti

Proseguono i lavori per l’ampliamento delle strutture a cura dell’Amministrazione Comunale, con finanziamento PNRR, per un totale di 1.1 milioni di euro di lavorazioni

VECCHIANO – Il buono pasto per gli asili nido a Vecchiano scende a 1.90 euro, dagli 5.90 euro fino ad ora previsti per il servizio mensa giornaliero.

“Una riduzione di circa il 70% a pasto, dunque, a beneficio dei genitori e delle famiglie che hanno scelto il servizio dei nostri asilo nido convenzionati. Abbiamo infatti deciso, come Amministrazione Comunale, di impiegare il finanziamento regionale ottenuto per abbattere del 70% il costo del pasto dei nidi convenzionati sul territorio, per tutti coloro che beneficiano della misura Nidi Gratis, disposta dalla Regione Toscana, e che contestualmente sono residenti del Comune di Vecchiano“, spiegano il Sindaco Massimiliano Angori e l’ Assessore alle Politiche Scolastiche Lorenzo Del Zoppo. “In questo modo, riusciamo a far sì che i costi del servizio per la prima infanzia, solitamente a livello nazionale molto elevato, diventi alla portata di molti, andando a facilitare un aspetto essenziale per l’ organizzazione dei nuclei familiari e contestualmente per la socialità dei piccolissimi. Da evidenziare, inoltre – aggiungono Angori e Del Zoppo – che la nostra Amministrazione Comunale ha ottenuto dei finanziamenti Pnrr grazie ai quali sono in corso le lavorazioni ai nidi ZeroTre di Nodica e I Cuccioli di Alfrido di Migliarino per aumentare dal prossimo anno educativo la capienza delle strutture per un totale di 16 posti in più. Oltre 1 milione e 100mila euro di investimento per queste ristrutturazioni: 460mila euro sono stati ottenuti dalla nostra struttura tecnica comunale come fondi Pnrr, mentre il resto delle risorse sono finanziate direttamente dalle casse comunali per l’adeguamento di queste strutture essenziali per la primissima infanzia“.

Last modified: Marzo 16, 2024