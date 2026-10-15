Calci, torna la Sagra della Castagna: due giorni tra sapori, musica e mercatini

Written by Redazione• 2:31 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

Sabato 17 e domenica 18 ottobre la 41ª edizione al Parco Pertini. In piazza Garibaldi anche i volontari della campagna “Io non rischio”.

CALCI – Frittelle dolci, necci con la ricotta, castagnaccio e caldarroste: sabato 17 e domenica 18 ottobre torna la Sagra della Castagna di Calci, giunta alla 41ª edizione. Organizzata dall’omonimo comitato con il sostegno dell’amministrazione comunale, la festa si svolgerà sotto la tensostruttura del Parco Sandro Pertini, accanto al municipio.

Tra le specialità ci saranno anche i “bartalucci”, la tipica pasta fritta da gustare da sola oppure farcita con salsiccia o crema di nocciole. Ad accompagnare la proposta gastronomica, musica dal vivo, giochi, animazioni e il mercatino “Creatività”.

Sabato gli stand apriranno alle 15, con la musica dei Kicks. In serata spazio alla tradizionale “cena alla bòna”, con menù fisso a base di pallette o penne ai funghi o al ragù, seguite dalla grigliata casereccia. La musica proseguirà con Carlo Caputo.

Domenica l’apertura degli stand è prevista alle 14.30, con spettacoli, animazioni anche per i più piccoli e l’esibizione dei Kapitolo 3.

Il mercatino “Creatività”, promosso dal Centro Commerciale Naturale di Calci, sarà presente sabato dalle 15 e domenica dalle 10. L’iniziativa raccoglie l’eredità dello storico mercatino di artigianato “Mestierando”, organizzato per anni da Bruna Lupetti Battaglini.

«Calci si appresta a vivere una delle sue feste storiche, una due giorni all’insegna della convivialità e della buona tavola con i profumi della tradizione e del territorio», commenta la sindaca Valentina Ricotta. «Come ogni anno la Sagra saprà coinvolgere tutta la comunità e sarà pronta ad accogliere un gran numero di visitatori, grazie anche al coinvolgimento del Centro Commerciale Naturale».

In entrambe le giornate, in piazza Garibaldi, saranno presenti anche gli stand di “Io non rischio”, la campagna dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche di protezione civile. I volontari dell’Associazione Nazionale VVF Volontari Unità Cinofile K9 Odv daranno informazioni sui rischi naturali e antropici del territorio e sui comportamenti da adottare per ridurne gli effetti.

Last modified: Ottobre 15, 2026