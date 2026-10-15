Written by Ottobre 15, 2026 2:07 pm San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Torna sulle strade di San Giuliano “Walking for Simona” a sostegno dell’AIL

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SAN GIULIANO TERME – Torna “Walking for Simona”, la manifestazione podistica non competitiva che unisce il ricordo della giovane donna, e mamma, deceduta prematuramente nel 2015 all’età di 31 anni, alla solidarietà e in particolare a sostegno dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie) di Pisa e dei pazienti con malattie del sangue e delle loro famiglie.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 16 ottobre da Giovanni Santori e Luca Tocchini, organizzatori della manifestazione, Consiglia Zaffuto e Miriam Galli, infermiere AIL di Pisa, dal sindaco Matteo Cecchelli e dall’assessora allo sport Roberta Paolicchi.

L’appuntamento è per domenica 1°novembre, con ritrovo è al Parco della Pace a partire dalle sette, con partenze libere dalle 8 alle 9.30. Cinque le distanze proposte: 2, 4, 8, 10,5 e 17 chilometri. Una scelta pensata per coinvolgere camminatori, podisti, famiglie e gruppi di amici, lasciando a ciascuno la possibilità di partecipare secondo il proprio passo e la propria preparazione. Il parcheggio di riferimento è quello dell’Agrifiera.

Nata nel 2015 per ricordare Simona, scomparsa prematuramente, la manifestazione è cresciuta fino a superare, nelle ultime edizioni, i 1.500 partecipanti. Un impegno portato avanti attraverso il lavoro dei volontari e il contributo di sponsor e partner, che aiutano a sostenere le spese organizzative e a rendere possibile la raccolta fondi.

La finalità – hanno spiegato Santori e Tocchini– è sostenere e far conoscere AIL Pisa che si occupa del sostegno alla ricerca e alle professionalità impegnate nell’ematologia pisana, ma anche di assistenza domiciliare, accoglienza negli alloggi AIL per chi arriva da lontano e supporto psicologico. Tutti servizi che accompagnano le persone durante le cure e aiutano le famiglie ad affrontare anche le difficoltà pratiche della malattia

Liniziativa è già importante e meritoria in sé, ma quando accade che qualcuno trovi la forza di trasformare una tragedia personale e familaire, come la prematura scomparsa di una moglie e mamma, in un’opportunità e una proposta a sostegno di altri che vivono un momento di difficoltà diventa doppiamente rilevante e anche un esempio da far conoscere e diffondere – ha detto Cecchelli-: siamo felici e orgogliosi di sostenere questa bellissima manifestazione e ospitarla nel nostro territorio”.

Ail è un presidio e un riferimento fondamentale per i pazienti e le famiglie ed è, non solo un piacere, ma anche un dovere sosterne e supportarne le manifestazioni di sensibilizzazione – ha aggiunto l’assessora comunale allo Sport Roberta Paolicchi-: lo facciamo ben volentieri sostenendo “Walking for Simona” ma anche iniziative quali “PedaliAmo”, la biciclettata non competitiva contro leucemie, linfomi e mieloma cui collaboriamo da anni e coinvolte tanta parte del nostro comune”.

Ai primi 1.300 partecipanti a “Walliking for Simona” sarà regalata la maglia della manifestazione. Iscrivendosi su www.walkingforsimona.it (al costo di 4 euro) sarà garantita anche la taglia scelta: la registrazione anticipata consente inoltre di evitare la fila e aiuta gli organizzatori a preparare al meglio l’accoglienza con beneficio per tutti.

Nella foto il sindaco Cecchelli e l’assessore Paolicchi con Giovanni Santori, Luca Tocchini, Consiglia Zaffuto e Miriam Galli.

Last modified: Ottobre 15, 2026
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