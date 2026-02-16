Bus bloccati a Cisanello: saltano due corse per sosta vietata

Written by admin• 2:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Autolinee Toscane rende noto che due corse del trasporto pubblico su gomma sono saltate lunedì 16 febbraio 2026, a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta alla rotonda Massart a Cisanello.

L’episodio si è verificato intorno alle 12.10 e non rappresenta un caso isolato: in meno di un mese si sono già registrate otto interruzioni del servizio nella stessa area per analoghe criticità.

Il veicolo è stato rimosso dal proprietario prima dell’arrivo della Polizia Municipale, comunque prontamente allertata. Il blocco ha comportato la cancellazione delle corse della Linea 1+ delle 12.12 e 12.54.

Autolinee Toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere nei confronti del proprietario dell’auto, come già avvenuto nei precedenti episodi.

