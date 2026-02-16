Il Mobilieri Ponsacco, grazie a due reti di Sciapi, consolida il suo primato in classifica

Pisa (lunedì, 19 febbraio 2026) — Fra l’anticipo del 13, quelli del 14 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 15 febbraio si sono tenuti tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio; l’unica squadra che deve ancora sostenere il suo incontro è il Pappiana che giocherà nella serata di lunedì 16 febbraio.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
Il Tuttocuoio, irrimediabilmente ultimo, perde anche con la Pistoiese in dieci.
XXIV giornata
|FC Pistoiese
|K. Rizq (17′ pt), S. Della Latta (38′ st) 2-1 J. Okoh (35′ st)
|Tuttocuoio 1957
|MVP: Kamal Rizq (FC Pistoiese)
Eccellenza, girone A
Il San Giuliano perde in casa per 3 a 0 con la Massese e non si scolla dalla terzultima posizione in classifica.
XXVI giornata
|Real Forte Querceta
|M. Arcidiacono (38′ pt), S. Geraci (Rig.) (3′ st) 2-1 M. Remorini (15′ pt)
|Fratres Perignano 2019
|MVP: Matteo Arcidiacono (Real Forte Querceta)
|Belvedere Calcio
|D. Bartolini (37′ pt) 1-1 Autorete (33′ pt)
|Cenaia 1969
|MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)
|San Giuliano
|0-3 M. Buffa (7′ pt), D. Lucchesi (41′ pt), M. Papi (22′ st)
|Massese 1919
|MVP: Michael Buffa (Massese 1919)
Promozione, girone A
L’Urbino Taccola rimedia un rosso e due reti con il Montignoso e “consolida” il suo ultimo posto in classifica.
XXII giornata
|Montignoso
|M. Piscopo (43′ pt), G. Bertuccelli (7′ st) 2-1 L. Pinna (42′ pt)
|Urbino Taccola
|MVP: Giuseppe Bertuccelli (Montignoso)
Promozione, girone B
Lorenzo Sciapi con una doppietta consegna la vittoria e nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica al Mobilieri Ponsacco.
XXII giornata
|Atletico Maremma
|S. Presicci (42′ pt), S. Presicci (14′ st), G. Guadagnoli (53′ st) 3-2 A. Ndiaye (7′ pt), T. Liberati (37′ pt)
|Cuoiopelli
|MVP: Simone Presicci (Atletico Maremma)
|Cerbaia
|F. Lotti (5′ pt) 1-3 D. Lucchesi (30′ pt), S. Salemmo (60′ pt), B. Borri (5′ st)
|Saline
|MVP: Gianni Rigoni (Saline)
|San Miniato Basso Calcio
|0-2 L. Sciapi (16′ st), L. Sciapi (32′ st)
|Mobilieri Ponsacco
|MVP: Lorenzo Sciapi (Mobilieri Ponsacco)
|Castelfiorentino United
|M. Boye (20′ st), T. Chiti (27′ st) 2-1, A. Fotino (16′ pt)
|Colli Marittimi
|MVP: Moustapha Boye (Castelfiorentino United)
Prima Categoria, girone A
Il Calci con la vittoria sul Capezzano Pianore mette tre punti vitali in cascina.
XXI giornata
|Calci 2016
|M. Ghelardoni (10′ st) 1-0
|Capezzano Pianore 1959
|MVP: Michael Ghelardoni (Calci 2016)
|Mulazzo
|L. Bortolasi, S. Occhipinti, G. Tavaroni 3-0
|Migliarino Vecchiano
|MVP: Simone Occhipinti (Mulazzo)
Prima Categoria, girone B
Una doppietta per parte edu n cartellino rosso per la squadra pisana fa terminare lo scontro fra Stella Rossa e Casale Fattoria sul due pari.
XXI giornata
|San Miniato
|M. Nuti 1-1 M. Napoli
|Bellaria Cappuccini
|MVP: Matteo Napoli (Bellaria Cappuccini)
|Stella Rossa
|M. Maccari (40′ pt), M. Maccari (5′ st) 2-2 A. Agostiniani (35′ pt), A. Agostiniani (20′ st)
|Casale Fattoria 2001
|MVP: Mirko Maccari (Stella Rossa)
|Fornacette Casarosa
|0-0
|Pietà 2004
|MVP: Ibrahima Ndoye (Pietà 2004)
|Marginone 2000
|0-2 M. Fejzaj (30′ pt), D. Meta (49′ st)
|Staffoli
|MVP: Mattia Fejzaj (Staffoli)
Prima Categoria, girone D
Il Geotermica con la sconfitta per due a uno a Rosignano perde l’opportunità del sorpasso in testa.
XXI giornata
|Pecciolese
|D. Di Fiandra (9′ pt), S. Gueye (43′ st) 2-1
F. Ferrini (23′ pt)
|Audace Isola d’Elba
|MVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
|Monterotondo
|A. Monterisi, A. Cozzi 2-2 S. Agostini (Rig.), S. Agostini
|Atletico Etruria
|MVP: Simone Agostini (Atletico Etruria)
|Forcoli Valdera 1921
|M. Perna (Rig.) 1-0
|Capannoli San Bartolomeo
|MVP: Mattia Perna (Forcoli Valdera 1921)
|Ponsacco 1920
|0-3 D. Pellegrini,
G. Orlandini, G. Orlandini
|Vada 1963
|MVP: Gabriele Orlandini (Vada 1963)
|Rosignano Solvay 1922
|N. Barnini, N. Faraoni (Rig.) 2-1 M. Mori (Rig.)
|Geotermica
|MVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay 1922)
|Donoratico
|A. Pieroni 1-1 A. Vaccaro
|Selvatelle
|MVP: Alessio Vaccaro (Selvatelle)
|Pomarance
|F. Rossi, V. Passalacqua 2-1 A. Cantini
|Acciaiolo Calcio
|MVP: Vincenzo Passalacqua (Pomarance)
Seconda Categoria, girone G
Il Sextum Bientina affonda nella sua palude sconfitto in casa per 3 a 2 dal Pontasserchio.
XXI giornata
|Capanne Calcio 1989
|0-1 M. Pieroni
|Aurora Montaione
|MVP: Michael Pieroni (Aurora Montaione)
|Ponte a Cappiano
|L. Gasbarro 1-0
|Sanromanese Valdarno
|MVP: Luca Gasbarro (Ponte a Cappiano)
|San Prospero Navacchio
|M. Collecchi (29′ st) 1-1 E. Freschi (34′ pt)
|Corazzano
|MVP: Emanuele Freschi (Corazzano)
|Sextum Bientina
|A. Lenzi (10′ pt), N. Ciampi (Rig.) (54′ st) 2-3 L. Bonamici (Rig.) (27′ st), L. Bonamici, D. Baldacci
|Pontasserchio
|MVP: Luca Bonamici (Pontasserchio)
|Tirrenia
|0-1 E. Skhurti
|La Corte
|MVP: Eugenio Skhurti (La Corte)
|Pisa Ovest
|0-2 F. Melani, A. Bianco
|Crespina Calcio
|MVP: Alessandro Bianco (Crespina Calcio)
|Santa Maria a Monte
|R. Polenta, Vivaldi, M. Sbranti 3-0
|Porta a Lucca
|MVP: Vivaldi (Santa Maria a Monte)
|Atletico Cascina
|T. Castagna, A. Amoroso 2-2 A. Gulisano, M. Coppola
|Castelfranco Calcio
|MVP: Alessio Gulisano (Castelfranco Calcio)
Seconda Categoria, girone H
Il Terricciola vince 2 a 0 con il Bibbona e si avvicina alla vetta, un punto soltanto lo distacca dal primato in classifica.
XXI giornata
|Castelnuovo Val di Cecina
|Cerri (48′ pt) 1-0
|Volterrana 2016
|MVP: Cerri (Castelnuovo Val di Cecina)
|Terricciola 1975
|F. Grassi (27′ pt), S. D’Amore (6′ st) 2-0
|Forte di Bibbona Calcio
|MVP: Francesco Grassi (Terricciola 1975)
Terza Categoria, Pisa – girone A
La Marinese ne rifila sette all’Atletico Pisa.
XIX giornata
|Ponteginori 1929
|V. Manno, P. Sandri, S. Rosato 3-2 T. Amadei, G. Vincentini
|Scintilla 1945
|MVP: Paolo Sandri (Ponteginori 1929)
|Atletico Pisa
|0-7 M. Franco, F. Altini, L. Melani, T. Ghelarducci, A. Bicocchi, F. Reale, T. Ghelarducci
|Marinese 1925
|MVP: Mattia Franco (Marinese 1925)
|Nuova Popolare CEP
|A. Guerrucci (Rig.), T. Sylla 2-5 E. Granato, F. Marinari, A. Felici, S. Cavallini, S. Cavallini
|Montefoscoli Calcio
|MVP: Sandro Cavallini (Montefoscoli Calcio)
|Lajatico
|E. Fiumicelli, E. Fiumicelli, A. Bouragba 3-1 F. Castelli
|San Frediano Calcio
|MVP: Emanuele Fiumicelli (Lajatico)
|Amatori Saline
|G. Oldoli, G. Oldoli, D. Onnis 3-3 A. Felice, S. Ciardelli, N. Di Maggio
|Filettole Calcio
|MVP: Gregorio Oldoli (Amatori Saline)
|Fabbrica Calcio 2024
|V. Bini (Rig.), R. Sanna 2-1 M. Spitale (7′ st)
|Antonio Bellani
|MVP: Mattia Spitale (Antonio Bellani)
|Golena d’Arno
|F. Carrara (10′ st), Autorete (35′ st) 2-0
|Sporting Volterra
|MVP: Filippo Carrara (Golena d’Arno)
Terza Categoria, Pisa – girone B
Il Ponte a Elsa vince fuori casa col Fucecchio e resta solitario un testa alla classifica.
XIX giornata
|Giovani Fucecchio 2000
|F. Cerri (12′ pt) 1-3 A. Bagnoli (32′ pt), L. Giomarelli (9′ st), A. Bagnoli (47′ st)
|Ponte a Elsa 2005
|MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
|La Borra
|A. Ferraro, T. Ferraro 2-1 A. Suma
|Cerretti FC
|MVP: Andrea Ferraro (La Borra)
|Monteserra
|F. Angiolini, T. Giuntoli 2-1 L. Beggi
|Zambra San Vico
|MVP: Filippo Angiolini (Monteserra)
|Santacroce Calcio
|M. Damiano, T. Francalanci 2-1 F. Donzello (Rig.)
|Treggiaia
|MVP: Tommaso Francalanci (Santacroce Calcio)
|Marciana 2.0
|S. Cei (8′ pt), F. Simoncini (26′ st), M. Cassola (36′ st) 3-2 C. Cisse, L. Bartoli
|Gavena Giovani
|MVP: Francesco Simoncini (Marciana 2.0)
|La Fornace
|0-0
|Via di Corte
|Città di Montopoli
|0-3 F. Volpi (1′ pt), R. Lemmi (20′ st), T. Terreni (45′ st)
|Atletico Le Melorie
|MVP: Matteo Guelfi (Atletico Le Melorie)
|Stella Azzurra
|A. Altamura, A. Samb 2-1 T. Mariani
|Castel del Bosco
|MVP: Ale Samb (Stella azzurra)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
Il derby pisano nel girone livornese di Terza Categoria lo vince il Monteverdi.
XIX giornata
|Monteverdi 2006
|J. Colombini 1-0
|Sasso Pisano
|MVP: Jacopo Colombini (Monteverdi 2006)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XIX giornata
|Veneri Calcio
|16/2, 21
|Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Febbraio 16, 2026