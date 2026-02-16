Written by Febbraio 16, 2026 2:56 pm Calcio dilettanti

Il Mobilieri Ponsacco, grazie a due reti di Sciapi, consolida il suo primato in classifica

HomeCalcio dilettantiIl Mobilieri Ponsacco, grazie a due reti di Sciapi, consolida il suo primato in classifica

Pisa (lunedì, 19 febbraio 2026) — Fra l’anticipo del 13, quelli del 14 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 15 febbraio si sono tenuti tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio; l’unica squadra che deve ancora sostenere il suo incontro è il Pappiana che giocherà nella serata di lunedì 16 febbraio.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

Il Tuttocuoio, irrimediabilmente ultimo, perde anche con la Pistoiese in dieci.

XXIV giornata

FC PistoieseK. Rizq (17′ pt), S. Della Latta (38′ st) 2-1 J. Okoh (35′ st)Tuttocuoio 1957MVP: Kamal Rizq (FC Pistoiese)

Eccellenza, girone A

Il San Giuliano perde in casa per 3 a 0 con la Massese e non si scolla dalla terzultima posizione in classifica.

XXVI giornata

Real Forte QuercetaM. Arcidiacono (38′ pt), S. Geraci (Rig.) (3′ st) 2-1 M. Remorini (15′ pt)Fratres Perignano 2019MVP: Matteo Arcidiacono (Real Forte Querceta)
Belvedere CalcioD. Bartolini (37′ pt) 1-1 Autorete (33′ pt)Cenaia 1969MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)
San Giuliano0-3 M. Buffa (7′ pt), D. Lucchesi (41′ pt), M. Papi (22′ st)Massese 1919MVP: Michael Buffa (Massese 1919)

Promozione, girone A

L’Urbino Taccola rimedia un rosso e due reti con il Montignoso e “consolida” il suo ultimo posto in classifica.

XXII giornata

MontignosoM. Piscopo (43′ pt), G. Bertuccelli (7′ st) 2-1 L. Pinna (42′ pt)Urbino TaccolaMVP: Giuseppe Bertuccelli (Montignoso)

Promozione, girone B

Lorenzo Sciapi con una doppietta consegna la vittoria e nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica al Mobilieri Ponsacco.

XXII giornata

Atletico MaremmaS. Presicci (42′ pt), S. Presicci (14′ st), G. Guadagnoli (53′ st) 3-2 A. Ndiaye (7′ pt), T. Liberati (37′ pt)CuoiopelliMVP: Simone Presicci (Atletico Maremma)
CerbaiaF. Lotti (5′ pt) 1-3 D. Lucchesi (30′ pt), S. Salemmo (60′ pt), B. Borri (5′ st)SalineMVP: Gianni Rigoni (Saline)
San Miniato Basso Calcio0-2 L. Sciapi (16′ st), L. Sciapi (32′ st)Mobilieri PonsaccoMVP: Lorenzo Sciapi (Mobilieri Ponsacco)
Castelfiorentino UnitedM. Boye (20′ st), T. Chiti (27′ st) 2-1, A. Fotino (16′ pt)Colli MarittimiMVP: Moustapha Boye (Castelfiorentino United)

Prima Categoria, girone A

Il Calci con la vittoria sul Capezzano Pianore mette tre punti vitali in cascina.

XXI giornata

Calci 2016M. Ghelardoni (10′ st) 1-0Capezzano Pianore 1959MVP: Michael Ghelardoni (Calci 2016)
MulazzoL. Bortolasi, S. Occhipinti, G. Tavaroni 3-0Migliarino VecchianoMVP: Simone Occhipinti (Mulazzo)

Prima Categoria, girone B

Una doppietta per parte edu n cartellino rosso per la squadra pisana fa terminare lo scontro fra Stella Rossa e Casale Fattoria sul due pari.

XXI giornata

San MiniatoM. Nuti 1-1 M. NapoliBellaria CappucciniMVP: Matteo Napoli (Bellaria Cappuccini)
Stella RossaM. Maccari (40′ pt), M. Maccari (5′ st) 2-2 A. Agostiniani (35′ pt), A. Agostiniani (20′ st)Casale Fattoria 2001MVP: Mirko Maccari (Stella Rossa)
Fornacette Casarosa0-0Pietà 2004MVP: Ibrahima Ndoye (Pietà 2004)
Marginone 20000-2 M. Fejzaj (30′ pt), D. Meta (49′ st)StaffoliMVP: Mattia Fejzaj (Staffoli)

Prima Categoria, girone D

Il Geotermica con la sconfitta per due a uno a Rosignano perde l’opportunità del sorpasso in testa.

XXI giornata

PeccioleseD. Di Fiandra (9′ pt), S. Gueye (43′ st) 2-1
F. Ferrini (23′ pt)		Audace Isola d’ElbaMVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
MonterotondoA. Monterisi, A. Cozzi 2-2 S. Agostini (Rig.), S. AgostiniAtletico EtruriaMVP: Simone Agostini (Atletico Etruria)
Forcoli Valdera 1921M. Perna (Rig.) 1-0Capannoli San BartolomeoMVP: Mattia Perna (Forcoli Valdera 1921)
Ponsacco 19200-3 D. Pellegrini,
G. Orlandini, G. Orlandini		Vada 1963MVP: Gabriele Orlandini (Vada 1963)
Rosignano Solvay 1922N. Barnini, N. Faraoni (Rig.) 2-1 M. Mori (Rig.)GeotermicaMVP: Nicola Faraoni (Rosignano Solvay 1922)
DonoraticoA. Pieroni 1-1 A. VaccaroSelvatelleMVP: Alessio Vaccaro (Selvatelle)
PomaranceF. Rossi, V. Passalacqua 2-1 A. CantiniAcciaiolo CalcioMVP: Vincenzo Passalacqua (Pomarance)

Seconda Categoria, girone G

Il Sextum Bientina affonda nella sua palude sconfitto in casa per 3 a 2 dal Pontasserchio.

XXI giornata

Capanne Calcio 19890-1 M. PieroniAurora MontaioneMVP: Michael Pieroni (Aurora Montaione)
Ponte a CappianoL. Gasbarro 1-0Sanromanese ValdarnoMVP: Luca Gasbarro (Ponte a Cappiano)
San Prospero NavacchioM. Collecchi (29′ st) 1-1 E. Freschi (34′ pt)CorazzanoMVP: Emanuele Freschi (Corazzano)
Sextum BientinaA. Lenzi (10′ pt), N. Ciampi (Rig.) (54′ st) 2-3 L. Bonamici (Rig.) (27′ st), L. Bonamici, D. BaldacciPontasserchioMVP: Luca Bonamici (Pontasserchio)
Tirrenia0-1 E. SkhurtiLa CorteMVP: Eugenio Skhurti (La Corte)
Pisa Ovest0-2 F. Melani, A. BiancoCrespina CalcioMVP: Alessandro Bianco (Crespina Calcio)
Santa Maria a MonteR. Polenta, Vivaldi, M. Sbranti 3-0Porta a LuccaMVP: Vivaldi (Santa Maria a Monte)
Atletico CascinaT. Castagna, A. Amoroso 2-2 A. Gulisano, M. CoppolaCastelfranco CalcioMVP: Alessio Gulisano (Castelfranco Calcio)

Seconda Categoria, girone H

Il Terricciola vince 2 a 0 con il Bibbona e si avvicina alla vetta, un punto soltanto lo distacca dal primato in classifica.

XXI giornata

Castelnuovo Val di CecinaCerri (48′ pt) 1-0Volterrana 2016MVP: Cerri (Castelnuovo Val di Cecina)
Terricciola 1975F. Grassi (27′ pt), S. D’Amore (6′ st) 2-0Forte di Bibbona CalcioMVP: Francesco Grassi (Terricciola 1975)

Terza Categoria, Pisa – girone A

La Marinese ne rifila sette all’Atletico Pisa.

XIX giornata

Ponteginori 1929V. Manno, P. Sandri, S. Rosato 3-2 T. Amadei, G. VincentiniScintilla 1945MVP: Paolo Sandri (Ponteginori 1929)
Atletico Pisa0-7 M. Franco, F. Altini, L. Melani, T. Ghelarducci, A. Bicocchi, F. Reale, T. GhelarducciMarinese 1925MVP: Mattia Franco (Marinese 1925)
Nuova Popolare CEPA. Guerrucci (Rig.), T. Sylla 2-5 E. Granato, F. Marinari, A. Felici, S. Cavallini, S. CavalliniMontefoscoli CalcioMVP: Sandro Cavallini (Montefoscoli Calcio)
LajaticoE. Fiumicelli, E. Fiumicelli, A. Bouragba 3-1 F. CastelliSan Frediano CalcioMVP: Emanuele Fiumicelli (Lajatico)
Amatori SalineG. Oldoli, G. Oldoli, D. Onnis 3-3 A. Felice, S. Ciardelli, N. Di MaggioFilettole CalcioMVP: Gregorio Oldoli (Amatori Saline)
Fabbrica Calcio 2024V. Bini (Rig.), R. Sanna 2-1 M. Spitale (7′ st)Antonio BellaniMVP: Mattia Spitale (Antonio Bellani)
Golena d’ArnoF. Carrara (10′ st), Autorete (35′ st) 2-0Sporting VolterraMVP: Filippo Carrara (Golena d’Arno)

Terza Categoria, Pisa – girone B

Il Ponte a Elsa vince fuori casa col Fucecchio e resta solitario un testa alla classifica.

XIX giornata

Giovani Fucecchio 2000F. Cerri (12′ pt) 1-3 A. Bagnoli (32′ pt), L. Giomarelli (9′ st), A. Bagnoli (47′ st)Ponte a Elsa 2005MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
La BorraA. Ferraro, T. Ferraro 2-1 A. SumaCerretti FCMVP: Andrea Ferraro (La Borra)
MonteserraF. Angiolini, T. Giuntoli 2-1 L. BeggiZambra San VicoMVP: Filippo Angiolini (Monteserra)
Santacroce CalcioM. Damiano, T. Francalanci 2-1 F. Donzello (Rig.)TreggiaiaMVP: Tommaso Francalanci (Santacroce Calcio)
Marciana 2.0S. Cei (8′ pt), F. Simoncini (26′ st), M. Cassola (36′ st) 3-2 C. Cisse, L. BartoliGavena GiovaniMVP: Francesco Simoncini (Marciana 2.0)
La Fornace0-0Via di Corte
Città di Montopoli0-3 F. Volpi (1′ pt), R. Lemmi (20′ st), T. Terreni (45′ st)Atletico Le MelorieMVP: Matteo Guelfi (Atletico Le Melorie)
Stella AzzurraA. Altamura, A. Samb 2-1 T. MarianiCastel del BoscoMVP: Ale Samb (Stella azzurra)

Terza Categoria, Livorno – girone unico

Il derby pisano nel girone livornese di Terza Categoria lo vince il Monteverdi.

XIX giornata

Monteverdi 2006J. Colombini 1-0Sasso PisanoMVP: Jacopo Colombini (Monteverdi 2006)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XIX giornata

Veneri Calcio16/2, 21Pappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Febbraio 16, 2026
Previous Story
Bus bloccati a Cisanello: saltano due corse per sosta vietata
Next Story
Nuovo accordo Confcommercio Pisa e Musei Nazionali di Pisa: Cultura e Imprese fanno rete per promuovere il Turismo

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti