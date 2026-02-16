Pisa rende omaggio a Francesco Maestrelli dopo gli Australian Open

Written by admin• 2:23 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta nella mattinata di lunedì 16 febbraio presso Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la premiazione del tennista pisano Francesco Maestrelli.

Alla presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessora allo sport Frida Scarpa, l’Amministrazione comunale ha consegnato all’atleta una targa di riconoscimento con la dedica: “Melbourne chiama… Pisa risponde! Il primo pisano agli Australian Open, con riconoscenza e orgoglio”.

“Agli Australian Open abbiamo tifato tutti per te – ha dichiarato il sindaco Conti –. I tuoi risultati sono motivo di orgoglio per Pisa e rappresentano un esempio di impegno, sacrificio e dedizione per tanti giovani”.

“Il tennis italiano vive un momento straordinario – ha aggiunto l’assessora Scarpa –. Avere un pisano protagonista su un palcoscenico internazionale così prestigioso è motivo di grande soddisfazione. Maestrelli è uno stimolo per le nuove generazioni, nello sport e nello studio”.

