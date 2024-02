Assomensana a Pisa: “Allenare la mente: se non la usi la perdi” 

Scritto da admin• 4:17 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA– L‘Associazione nazionale non-profit di neuropsicologi espanderà le sue iniziative anti-aging anche a Pisa.



Giovedì 29 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, presso la Sala Baleari in via Degli Uffizi n. 1, si terrà una conferenza scientifica dal titolo “Allenare la mente: se non la usi, la perdi”. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa, dalla Società della Salute e dall’Ordine degli Psicologi della Toscana.

L’obiettivo della conferenza è evidenziare come l’allenamento costante dei neuroni sia fondamentale per mantenere il cervello in forma ottimale, analogamente all’esercizio fisico che tonifica i muscoli del corpo. Arrivano quindi a Pisa i corsi di Ginnastica Mentale promossi da Assomensana, associazione di neuropsicologi impegnata nella ricerca anti-aging cerebrale e nelle sue applicazioni.

Durante l’evento, il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana, insieme alla dottoressa Susanna Greco, psicologa e Brain Trainer Assomensana, presenteranno le strategie e i progetti per la prevenzione dell’invecchiamento mentale e il potenziamento delle abilità cognitive attivati a Pisa.

Il Metodo Mensana proposto da Assomensana consiste nell’allenare il cervello attraverso esercizi specifici brevettati, che stimolano la plasticità cerebrale e aumentano la riserva cognitiva. Gli esercizi vengono proposti su schede con testi o disegni di difficoltà crescente, supervisionati da un neuropsicologo appositamente formato.

La Ginnastica Mentale è in grado di stimolare e far funzionare a pieno ritmo le diverse aree cerebrali, migliorando memoria, attenzione, concentrazione, linguaggio, ragionamento, logica e velocità di riflessi. Invecchiare bene è possibile, e l’appuntamento per scoprire di più su questo metodo è giovedì 29 febbraio alle ore 16:00 in via Degli Uffizi n. 1 a Pisa. L’ingresso è gratuito.

Last modified: Febbraio 26, 2024