Scritto da admin• 3:59 pm• San Giuliano Terme, Politica, Tutti

La candidata del centro destra sarà opposta a Matteo Cecchelli per le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Sabato 2 Marzo alle ore 11.30 presso il The Butcher di Via della Sorgenti ad Asciano Pisano è stata ufficializzata la presentazione di Ilaria Boggi, come candidato a Sindaco per il centro destra nel Comune di San Giuliano Terme.



Last modified: Febbraio 26, 2024