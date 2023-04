Associazioni Pisane: alla scoperta di EppurSiMuove Asd/Aps

Scritto da admin• 1:19 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’Asd EppurSiMuove è la prima associazione pisana coinvolta nella prima di un ciclo di conferenza organizzate da Pisanews dal titolo “Clima e Sostenibilità”. Una parte del ricavato della conferenza di giovedì 27 aprile alle ore 17 e della cena a Villa Girasoli ad Arena Metato, prevista per lo stesso giorno alle ore 20, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione pisana. Andiamo a scoprire meglio che cos’è e che cosa fa l’Associazione EppurSiMuove Asd/Aps.

L’ASD EPPURsiMUOVE è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. È stata costituita nel 2007 dopo alcuni anni (ottobre del 2016) subisce un cambiamento negli assetti presidenziali e amministrativi cambiando il nome in ASD EPPURsiMUOVE e impegnandosi maggiormente nella organizzazione di attività culturali, aggregative, formative e sulla promozione dello sport di base come benessere psicofisico e come momento di aggregazione ed integrazione sociale tra i ragazzi e le famiglie. Dal 2020 ha depositato il nuovo statuto assumendo la denominazione Asd associazione di promozione sociale. È iscritta al registro del terzo settore a quello delle associazioni sportive ed all’ente di promozione Acsi.



ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE. Le attività sportive agonistiche e non agonistiche, ludico, motorie, ricreative, sociali, formative promosse ed organizzate dalla EPPURsiMUOVE ASD/APS sono tra loro trasversali e rivolte a bambini e ragazzi abili e diversamente abili e loro famiglie con lo scopo di sviluppare un sistema di relazioni efficaci per un patto educativo e di welfare con tutti i nostri interlocutori (stakeholders) in un rapporto di collaborazione reciproca basato su scelte condivise.



L’EPPURsiMUOVE ASD/APS propone di

promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, psicomotorie ed espressive volte a favorire l’integrazione tra bambini e adolescenti disabili e/o con problemi di comportamento e sociali, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, ludiche, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, indire corsi di formazione, di qualificazione e di perfezionamento per educatori e tecnici della psicomotricità, ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero a vantaggio dell’integrazione delle diversità. Le attività sono seguite da operatori qualificati e con esperienza nel settore supervisionate dalla presidente nonché Dott. ssa Stefania Bargagna, Neuropsichiatra infantile.



CORSO BABYSITTER. Fiore all’occhiello della stagione 2023 il corso teorico di BabySitter coprogettato da EppurSiMuove insieme alla Società della Salute Zona Pisana, partecipante al Progetto Take Care, che prenderà il via il prossimo 5 Maggio e si concluderà il 13 maggio nel LudoSpazio di Via Sterpulino, 11 a Pisa. Di seguito il programma del corso teorico di BabySitter.



5 MAGGIO

PROBLEMI POSTURALI E MOBILIZZAZIONE”

DOTT.SSA FRANCA DUCCHINI ORE 9.00 / 11.00

“LA FAMIGLIA LEGAMI E RELAZIONI”

DOTT.SSA ALESSANDRA TESTI ORE 11.00 / 13.00

“VIVERE CON DISABILITÀ”

DOTT.SSA STEFANIA BARGAGNA ORE 15.00/ 18.00



6 MAGGIO

“IL VALORE DEL MOVIMENTO”

DOTT.SSA MELANIA GAMBINI ORE 10.00 / 12.00

“PROBLEMI POSTURALI E MOBILIZZAZIONE”

DOTT.SSA FRANCA DUCCHINI ORE 15.00/17.00

“PILLOLE DI CONOSCENZA E CURA”

DOTT.SSA STEFANIA BARGAGNA ORE 17.00 / 19.0



12 MAGGIO

“PRIMO SOCORSO PEDIATRICO”

DOTT.SSA TERESA PARAGLIOLA ORE 9.00 / 11.00

“ LE PROBLEMATICHE DELL’ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO CON DISABILITÀ, LE ALTERAZIONI DI SUZIONE-MASTICAZIONE-DEGLUTIZIONE E LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE”

DOTT.SSA ALICE RIDULFO ORE 15.00/17.00

“ IL DISTURBI DEL LINGUAGGIO”

DOTT.SSA NOEMI IZZIA ORE 17.00 / 19.00



13 MAGGIO

“ METTIAMOCI IN GIOCO”

DOTT.SSA ALESSIA LOFFREDA ORE 17.00 / 19.00

