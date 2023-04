Agrifiera 2023: il programma di martedì 25 Aprile

Scritto da admin• 10:04 am• San Giuliano Terme, Cultura, Spettacolo

AGRIFIERA 2023: nella giornata del 25 aprile si parlerà di verde ornamentale e di soluzioni geogreen per un giardino più verde in estate con esperti del settore

Al Parco della Pace di Pontasserchio tante altre iniziative, dalle lezioni AgriDog ai balli, fino allo sport, insieme agli eventi di “Oltre fiera” e agli immancabili giri a cavallo e sui pony insieme agli spettacoli equestri

Il 25 aprile (giorno della Liberazione) il programma degli incontri di Agrifiera dedica ampio spazio al verde. Presso lo spazio convegni a fianco del padiglione istituzionale, alle ore 11 si parlerà “Materiale di risulta nella gestione del verde ornamentale”, a cura di Andrea Arrighi Bertolani, mentre alle ore 15.30di “Soluzioni geogreen per un giardino più verde d’estate”, a cura di Marco Barberini.

Alle ore 9 saranno presenti le tradizionali bancarelle nella borgata di Pontasserchio in via Veneto.

Dalle 14.30 si terranno le dimostrazioni dei gruppi equestri presenti nell’area AgriHorse: i Butteri di Aria di Maremma, Pony games del centro Ippico In Battaglino Asd, volteggio con il centro ippico L’Unicorno asd e Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani (di seguito il resto del programma giornaliero). Alle ore 10-12 e dalle ore 15 giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno. Nell’area AgriDog prova di rally-o e play day (scopri il gioco adatto al tuo cane) dalle ore 11 alle 18, mentre nell’area AgriDance dalle ore 10 alle 19: Country Line Dance a cura della “La Toscana Country”.

Le giornate del 24 e del 26, 27 e 28 aprile, saranno ad ingresso libero (negli altri giorni è previsto un biglietto unico € 5). I residenti del comune di San Giuliano Terme, nella Giornata del territorio del 30 aprile, potranno entrare gratuitamente esibendo un documento di residenza. I bambini fino a 10 anni, over 70, persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Possono entrare i cani se accompagnati al guinzaglio.

Martedì 25 Aprile – Il programma completo

EVENTI OLTRE FIERA Ore 9.00: MERCATO DEGLI AMBULANTI Via Vittorio Veneto

Sala Convegni

ore 11.00-12.00: Il materiale di risulta nella gestione del verde ornamentale, a cura di Andrea Arrighi Bertolani

ore 15.30-16.30: Soluzioni geogreen per un giardino più verde d’estate, a cura di Marco Barberini

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

A seguire: prova di rally-o e play day (scopri il gioco adatto al tuo cane) dalle 11.00 alle 18.00

Area AgriDance

ore 10.00-19.00: Country Line Dance a cura della “La Toscana Country” Area

AgriHorse

ore 10.00-12.00: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

ore 15.00: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

ore 10.00: Gimkana dell’Agrifiera

ore 14.30-18.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: – I Butteri di Aria di Maremma – Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD – Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD – Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani – Dimostrazioni del Centro Ippico Battaglino – Gruppo equestre No artri de cavalli – Caroselli del Centro Ippico In Battaglino – Dimostrazione del Centro Ippico Feel the Horse

