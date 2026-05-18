Arte, musica e danza nei musei: a Pisa torna la rassegna tra spettacolo e patrimonio

Written by Redazione• 2:34 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Tornano a Pisa gli appuntamenti che uniscono arte, musica e danza nei luoghi della cultura. Prende il via sabato 23 maggio la seconda edizione di “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”, rassegna promossa dai Musei Nazionali di Pisa con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e della Fondazione Pisa, organizzata insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina e al Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

Ad aprire il programma, alle ore 11 al Museo di Palazzo Reale, sarà lo spettacolo “Le donne di Puccini”, produzione di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con regia e coreografia di Flavia Bucciero e musiche originali di Antonello Paliotti.

Lo spettacolo racconta la figura di Giacomo Puccini attraverso le donne che hanno segnato la sua vita privata e artistica: dai conflitti con la moglie Elvira al rapporto con Giulia, fino alla tragica vicenda di Doria. Un percorso che intreccia biografia, emozioni e suggestioni legate all’universo femminile che ha ispirato il compositore.

La rassegna proseguirà con 18 appuntamenti ospitati nelle sedi dei Musei Nazionali di Pisa: Museo di Palazzo Reale, Museo di San Matteo, Museo delle Navi Antiche e Certosa Monumentale di Calci.

Gli spettacoli saranno inclusi nel biglietto di ingresso ai musei: 5 euro per Palazzo Reale, San Matteo e Certosa di Calci, 8 euro per il Museo delle Navi Antiche. Disponibile anche un abbonamento da 35 euro che comprende tutti gli eventi e l’accesso ai Musei Nazionali di Pisa per un anno.

Info e programma su Musica e Danza nei Musei.

Last modified: Maggio 18, 2026