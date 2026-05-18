Bimbimbici torna a Pisa: domenica 24 maggio una città a misura di bambini e biciclette

Written by Redazione• 2:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Dopo il rinvio per maltempo, torna domenica 24 maggio la 25ª edizione di Bimbimbici, la storica manifestazione organizzata da FIAB Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa, dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e dell’uso della bicicletta tra bambini, ragazzi e famiglie.

L’appuntamento è fissato alle 9.30 in piazza XX Settembre, dove sarà possibile iscriversi e partecipare ad attività ludiche curate da FIAB e UISP. Alle 10.30 partirà la pedalata per le vie della città, seguita da una merenda finale.

La manifestazione, rivolta principalmente ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, punta a promuovere città più vivibili, con meno traffico e più spazi sicuri dedicati a pedoni e ciclisti. Due i percorsi previsti: un tracciato breve di circa 2,5 chilometri, accessibile a tutti e sviluppato lungo i quattro Lungarni centrali, e un itinerario completo di circa 7 chilometri, che attraverserà anche l’area esterna al centro storico.

«Una manifestazione storica per Pisa – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – che ogni anno richiama centinaia di bambini e famiglie e rappresenta un’occasione preziosa per diffondere una cultura della mobilità sostenibile e sicura».

Soddisfazione anche da parte della presidente di FIAB Pisa Leonora Rossi: «Per un giorno vedremo la città come la immaginiamo sempre: piena di piccoli ciclisti che si muovono in sicurezza e allegria».

L’evento sarà accompagnato dalla Polizia Municipale, che scorterà il corteo lungo il percorso, e da un mezzo di supporto con meccanico e assistenza sanitaria.

Viabilità: previste modifiche temporanee

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno attive chiusure e limitazioni temporanee lungo i Lungarni e in numerose strade del centro cittadino, interessate dal passaggio dei partecipanti.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online. Previsto inoltre uno sconto del 10% sul noleggio bici presso Smile and Ride in piazza della Stazione.

Informazioni e iscrizioni sul sito FIAB Pisa.

Last modified: Maggio 18, 2026