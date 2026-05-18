Pisa, chiuso per lavori il sottovia ferroviario di Lungarno Leopardi: modifiche alla viabilità il 19 maggio

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PISA- Nuove modifiche alla circolazione a Pisa per consentire interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana. Nella giornata di martedì 19 maggio, dalle 9 alle 15, sarà chiuso al transito veicolare e pedonale il sottovia ferroviario di Lungarno Giacomo Leopardi, all’altezza dell’intersezione con via Bonanno Pisano.

Nel tratto interessato scatteranno il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta per tutta la durata dei lavori.

Per limitare i disagi e garantire la sicurezza della circolazione saranno presenti movieri per la gestione del traffico e verrà installata apposita segnaletica di preavviso lungo le principali direttrici di accesso all’area interessata.

L’intervento avrà una durata limitata alla fascia mattutina e del primo pomeriggio, ma si consiglia agli automobilisti e ai pedoni di programmare percorsi alternativi.

Last modified: Maggio 18, 2026